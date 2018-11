Regalos contra la pobreza

Un año más, la iniciativa solidaria Elfos y Calcetines volverá a hacer más llevadera las navidades a las personas y familias más necesitadas. La iniciativa, creada en 2013 por la mosense Lala Dóniz, nació en un principio con la idea de entregar regalos a todos los niños del sur de Galicia con posibilidades económicas alguno de los regalos que piden por Navidad. La mecánicas es sencilla: a cada voluntario colaborador (elfo), se le asigna un beneficiario (calcetín). Cada niño escribe su carta con la lista de regalos que desea y el Elfo no podrá gastar más de 35 euros para que no haya diferencias significativas. La única comunicación del niño con su improvisado Rey Mago es mediante esa carta, no se llegarán nunca a conocer. Precisamente ahí reside una de las claves del proyecto, que no ha dejado de crecer desde su nacimiento. Este año ya hay más de 3.700 solicitudes para convertirse en Elfo, y las inscripciones siguen abiertas. Hay de momento alrededor de 3.177 calcetines, es decir, niños que han escrito una carta para recibir un regalo.

Desde hace dos años el proyecto se ha ampliado para incluir a las pantuflas, ancianos que están pasando dificultades, que también escribirán una carta y que también recibirán un obsequio desinteresado por su elfo. Este año de momento son cerca de 200 los ancianos que se sentirán menos solos en verano gracias a su elfo.

Y en esta edición del proyecto, la principal novedad es que los adultos en riesgo de exclusión social también tendrán un elfo que les hará las navidades más llevaderas. Son las llamadas babuchas. "Decidimos que también hay que atender a los adultos que están pasando un momento complicado", explica Lala Dóniz. Ha firmado un convenio de colaboración con el albergue Hermanos Misioneros Enfermos Pobre de Teis, que permitirá que muchos de sus usuarios reciban un presente en una época que suele ser triste para las personas que están solas. En total, 67 babuchas, la mayoría de ellas de Vigo, tendrán un regalo en Navidad gracias a Elfos y Calcetines. El albergue de Teis tiene un centro de Inclusión social en el que actualmente residen 80 personas. El perfil de usuarios son personas en situación de riesgo de exclusivo social, en su mayoría sin red familiar, con patologías diversas. El albergue está destinado a personas sin hogar y en él residen hombres y mujeres que no tienen un techo y acuden a Teis para no tener que pasar las noches en la calle.

Los más de 3.700 elfos que ya se han registrado para hacer un poco más felices a estos niños, adultos y mayores recibirán las cartas de cada uno de ellos en los próximos días y, estos papa noeles voluntarios tendrán que comprar el regalo y dejarlo en los llamados Puntos Elfo, las entidades colaboradoras que este año son 58.

La iniciativa en un inicio se restringía a la provincia de Pontevedra pero ahora se envían regalos a personas de toda Galicia.