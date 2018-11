Detenido en Vigo tras patear a su pareja durante 20 minutos

La Policía Local de Vigo detuvo ayer a un hombre de 43 años al que halló dando patadas en el estómago a su pareja, de 27, mientras la chica se encontraba en el suelo. La víctima explicó luego que la agresión, que también incluyó golpes en la cabeza, se prolongó durante 20 minutos.

Según informa el cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de ayer, cuando una persona avisó de que una mujer estaba gritando como si la estuvieran golpeando en el interior de una vivienda de la calle Santa Tegra, en Teis. Cuando llegaron sendas patrullas de las Policías Local y Nacional observaron en la entrada de la casa a un mujer tirada en el suelo y a un hombre, J. A. C. D., natural de la ciudad, dándole una patada en el estómago.

Al percartarse de la presencia policial, el hombre sacó a la chica empujándola con la puerta, que cerró de golpe. Después de que los agentes insistiesen para que les abriese la puerta, el detenido señaló que "ella lo había agredido y que la tuvo que echar para que no siguiera". No obstante, los policías no observaron ninguna lesión en su cuerpo.

La víctima relató después que mantenía una relación sentimental con el hombre desde hacía siete mesees y aseguró que los golpes empezaron a los tres meses. Primero fueron bofetones y el grado de violencia fue aumentando hasta llegar a los hechos de ayer, cuando le propinó patadas en el cuerpo y puñetazos en la cabeza durante unos 20 minutos.

La chica declinó ser asistida en el lugar por los sanitarios y manifestó que ella misma iría al hospital en caso de encontrarse mal.