La cuenta atrás de la la Navidad en Vigo ha pisado el acelerador de cara al próximo 24 de noviembre, fecha oficial del encendido del alumbrado de la ciudad olívica, y los trabajos para completar la decoración se prolongan hasta bien entrada la noche en las calles del centro de la ciudad.



Anoche, los operarios de Ximenez -concesionaria que se encargará de iluminar la Navidad en Vigo durante los próximos años- trabajaban hasta aproximadamente las tres de la mañana para dejar acabado uno de los iconos de las fiestas: la gran bola de luces de Príncipe (también conocida como Estrella de la Muerte, por su parecido con el arma construida por el Imperio en la Guerra de las Galaxias) que ya en 2017 se convirtió en una de las atracciones de los visitantes que se acercaron a Vigo.



Los trabajos junto a la farola de Príncipe arrancaron aproximadamente a las diez de la noche ante la atenta mirada de los curiosos que a esas horas caminaban por las calles del centro. Cinco horas después y ya con las calles desiertas, los trabajadores de la empresa especializada en iluminaciones de grandes dimensiones completaba una la bola de la Navidad en Vigo y que sorprende por sus dimensiones: hasta 10 metros de altura que se construyen a partir de 7 circunferencias cuyo diámetro máximo es de siete metros.



Tal como ocurría en la instalada en el mismo punto el año pasado, los vigueses y turistas que visiten la ciudad podrán atravesar su interior para disfrutar del espectáculo lumínico y de colores que ofrecerán las luces led que cubren toda la estructura.





"¿Va a ser una bola o un muñeco de nieve?", preguntaba una curiosa joven a los ajetreados técnicos de la luminaria. "Pues no lo sabemos", contestaron unas cuantas veces a todos los que, intrigados, se aproximaban hasta el perímetro de seguridad para resolver su duda.Lo cierto es que muchos de los espectadores que se pararon durante unos segundos para seguir la construcción de la bola de la Navidad de Vigo no las tenían todas consigo y no terminaban de creerse que la esfera pudiese convertirse en un muñeco de nieve. Lo cierto es que los pliegos técnicos fijados por el Concello de Vigo establecían la construcción del muñeco de nieve si bien se podría modificar la idea, pero para mejorar el adorno navideño.Otro de los iconos de las fiestas navideñas en Vigo, el gran árbol de luces que se instalará en Porta do Sol, será la siguiente pieza que se construirá para decorar las calles del centro. El lunes arrancaron los trabajos para instalar la tarima que dará soporte a un árbol de Navidad que por segundo año consecutivo volverá a pegar un estirón hasta alcanzar los 32 metros de altura.El gran abeto lumínico y la bola gigante no serán las únicas atracciones que el Concello tiene preparadas para convertir los alrededores de la milla de oro en un parque temático de la Navidad. La propuesta incluye la instalación deque se encargará de traer literalmente la Navidad al centro y que aspira a convertirse en el nuevo photocall de 2018.que se instalarán en Praza da Constitución, un cartero real y un farol gigante con un árbol y renos dentro. Son muchas las figuras que se plantean y que incluyen para la fachada del museo de Príncipe un conjunto de niños cantores y árboles de más de tres metros de altura.Fue en el mes de septiembre cuando el Conceo de Vigo puso en marcha una encuesta pública para que los ciudadanos pusieran la fecha del encendido del alumbrado de la Navidad en Vigo. Y, de las opciones presentadas "ganó por goleada" el 24 de noviembre. La noche de ese sábado será la primera de las grandes fechas de la Navidad en Vigo. La otra será cuando la ciudad ya viva en el 2019: la cabalgata de Reyes. Pocos detalles se saben al respecto, salvo que el tema propuesto para este año serán los espectáculos infantiles: circo, teatro, danza, títeres...