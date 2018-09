De Ikea a Primark, las diez grandes cadenas que no han llegado a Vigo

Vigo es una tierra predilecta para muchas de las más grandes compañías y marcas del planeta. La ciudad crece y de la mano de su expansión llegan más y más corporaciones que quieren aprovechar el tirón. Los gigantes del mundo de la restauración, del textil o de la tecnología tienen, desde hace años, uno o varios establecimientos en la urbe olívica. Los datos demográficos del área metropolitana más grande de Galicia sumados a las cifras del sector turístico empujan a las grandes empresas a ofrecer sus servicios en Vigo.

Titanes como McDonalds, Burguer King, Zara, El Corte Inglés, Alcampo, Carrefour o Media Markt extienden sus redes en la ciudad olívica. Ya sea bajo el régimen del franquiciado o con centros propios, la presencia de las grandes compañías es cada vez más amplia.Otros, como Pescanova, han desarrollado su imperio desde la ría. Los últimos en llegar han sido la cadena de venta de café Starbucks, los restaurantes VIPS y Ginos y la multinacional del bricolaje Leroy Merlin, que abrieron sus puertas en El Corte Inglés, en el centro comercial Gran Vía, en Avenida de Madrid y en Navia.

Sin embargo, todavía quedan decenas de grandes marcas por desembarcar, muchas muy esperadas y demandadas por los vigueses. La lista incluye cadenas de restaurantes, de tiendas de ropa, de deportes, de tecnología, supermercados€ Estas son las grandes compañías que todavía no han llegado a Vigo.



Ikea

La multinacional más famosa del mundo por sus muebles para el hogar tiene una tarea pendiente con el área metropolitana viguesa. La Zona Franca ha realizado un acercamiento con el gigante sueco para atraerlos a la ciudad, pero de momento quien quiera comprarse una estantería Fjällbo o un sofá Eskilstuna tendrá que hacerlo por internet o coger su coche y viajar hasta Braga, Oporto o A Coruña.



Primark

La cadena irlandesa de ropa y complementos es otro de los anhelos de muchos vigueses, que se ven obligados a ir a Santiago, A Coruña, Braga u Oporto para comprar sus prendas ´low cost´. En España tienen 44 establecimientos, pero ninguno en Vigo.



Fnac

La primera distribuidora de Europa de productos tecnológicos y culturales todavía no está en Vigo. En sus centros se pueden comprar desde los gadgets más innovadores, lo último en imagen y sonido, a libros, música y videojuegos. Los vigueses interesados en visitar un Fnac tendrán que hacer 160 kilómetros hasta llegar al comercio que la multinacional tiene en A Coruña.



KFC

El pollo estilo Kentucky todavía no es algo habitual para el paladar de los vigueses. La cadena norteamericana de restaurantes Kentucky Fried Chicken (KFC) todavía no cocina las tiras de pollo más famosas del mundo. Para probar su producto, hay que desplazarse hasta Santiago o A Coruña.



Taco Bell

Tacos, burritos, quesadillas€ Taco Bell ha hecho del estilo mexicano su sello. Su comida es conocida en medio mundo y en España aterrizaron en 2008. Cuando planificaron su llegada a Galicia hicieron una encuesta en las redes sociales para elegir entre Vigo y A Coruña. Ganó la ciudad herculina y desde entonces hay un Taco Bell en el centro comercial Marineda City.



Hard Rock Cafe

Otra de las cadenas de restaurantes más importantes no tiene sede olívica a pesar de que Vigo es la cuna de La Movida de los 80, uno de los movimientos musicales y culturales más importantes del último medio siglo en España. Cada Hard Rock es único y está decorado con objetos de culto del rock, además de que comercializan sus famosas camisetas con el logo de la marca y el nombre de la ciudad. En España, de momento, solo hay nueve restaurantes de esta multinacional. El más cercano para los gallegos está en Madrid.



Dunkin´ Donuts

Esta marca de donuts y rosquillas sería la preferida por Homer Simpson. Esta empresa funciona mediante franquicias y está especializada en café, zumos y bollería. Sus establecimientos se llenan de a la hora de desayunar. En España operan bajo el nombre de Dunkin´ Coffee porque "Donuts" ya era una marca registrada por Panrico. Todavía no se han establecido en Galicia, pero ya han llegado hasta Valladolid.



Foot Locker

En Vigo tenemos Decathlon, Sprinter, Décimas. Pero no Foot Locker. En sus tiendas se venden ropa y accesorios deportivos para mayores y pequeños, ya sean de su marca propia o de otras multinacionales. La multinacional estadounidense tiene su única tienda en Galicia en A Coruña.



Imaginarium

La tienda de juguetes famosa por sus puertas en miniatura para niños cerró sus tiendas en Vigo y ha dejado a los ´peques´ de la ciudad sin sus productos. Desde sonajeros para bebés hasta juegos de meses para los mayores, la compañía nacida en Zaragoza tiene su tienda más cercana en Pontevedra.



Cinesa

La compañía más grande de España junto a Yelmo Cines no dispone de salas en la ciudad olívica. En sus 60 años de historia han compartido sus películas con millones de espectadores, entre los que se encuentran los coruñeses y los santiagueses, con cines en el centro comercial de As Cancelas y Marineda City.

Estas diez compañías son las más destacadas que todavía no han llegado a Vigo pero no son las únicas. Dentro del mundo de los restaurantes la ciudad olívica no tiene locales como el Pans & Company -antiguamente había uno en el centro comercial Plaza Elíptica-, de la hamburguesería Five Guys o de la cadena Wendy´s (este gigante americano cerró establecimientos en Europa hace más de una década). Tampoco hay un Costa Coffee, una franquicia británica puntera en el sector del café para llevar. Cadenas de supermercados como Seven Eleven o Caprabo (Grupo Eroski) no tienen centros en Vigo, al igual que The Body Shop, compañía británica que comercializa cosméticos, perfumen y productos para el cuidado de la piel.