Nuria Lorenzo: "En Galicia las plazas solo eran para profesores, en Andalucía tuve la mejor nota en la práctica"

La mezzosoprano viguesa inicia una nueva etapa vital y profesional en Málaga tras conseguir una de las dos cátedras de Canto convocadas por la comunidad andaluza. Con una dilatada y premiada carrera como cantante solista y directora coral, Lorenzo se ve obligada a dejar la batuta de algunas de las corales que capitaneaba. Pero seguirá al frente de Gli Appassionati, la formación que fundó en 2012 y en la que introdujo de forma novedosa las coreografías de los cantantes.

-¿Por qué se presentó a las oposiciones de Andalucía?

-Los conservatorios superiores quieren equiparar sus estudios a los universitarios y están sacando plazas de catedrático en todas las comunidades. En Galicia solo podían presentarse los profesores que ya tenían plaza propia, sin embargo, en Andalucía abrieron el concurso-oposición a todo el mundo con requisitos como tener un doctorado o un máster. Algo que la Xunta no exigía. Y en la parte práctica, tuve la nota más alta. Me enteré por casualidad dos días antes de acabar el plazo y me presenté por probar. Las seis pruebas fueron muy complicadas y pasé un mes muy difícil en Sevilla de viajes y exámenes. Nos presentamos 15 personas para dos plazas y aprobamos una chica sevillana y yo.

-Esto le obliga a dejar la dirección de varias corales.

-Después de 13 años he tenido que dejar la coral Ondas do Mar de Vigo de Cesantes, la Rosalía de Castro del Colegio Médico de Pontevedra, y otra de Cedeira. Es la parte negativa de esto. Pero intentaré no dejar el Gli Appassionati ni el Bimbi. Todos están preocupados desde que se enteraron, pero mi intención es seguir porque iré los fines de semana a Vigo. Y quizá monte una versión en Málaga, ¿por qué no? Ya se han puesto en contacto conmigo músicos de aquí, algunos de ellos conocidos a nivel internacional. Sería muy interesante unir dos grandes ciudades del norte y del sur en una formación. Yo plantaré la semilla y a ver qué germina. Al principio fue muy difícil dejar mi familia y mi casa en Vigo, pero ahora estoy muy ilusionada.

-¿Por qué se han dado de baja en Acopovi?

-Teníamos algunas diferencias con la directiva y a finales de julio decidimos pedir la baja. Para qué vamos a estar en un sitio en el que no nos quieren. Gli Appassionati nació de forma libre y podemos volver a nuestros orígenes. Lo importante es hacer buena música y pasarlo bien. No tenemos ningún tipo de ayuda, pero vamos a seguir hacia delante. Este año volvemos a estar seleccionados para el Gran Premio Nacional Coral y espero que este año a la tercera vaya la vencida. Será en noviembre y para este mes ya tenemos citas importantes que todavía no podemos revelar. Y quiero pedir disculpas porque debido a nuestra salida de Acopovi y a mi trabajo en Málaga no podremos participar en el concierto del auditorio del Concello que se va a celebrar este mes.

-A finales de julio actuaron en la Ciudad de la Cultura de Santiago dentro del espectáculo "The Queen Simphony".

-Había más de 5.000 personas. Resultó increíble y la Banda de Merza y su director fueron geniales. En Vigo, como no teníamos otro sitio, lo hicimos en el Conservatorio por lo que no pudo ir tanta gente. También fue un éxito la misa cantada del Cristo. El obispo nos felicitó por introducir un repertorio que no se escucha habitualmente en Galicia. Fuera estamos muy bien considerados y gente de Málaga con la que he contactado se quedó asombrada con el coro. No queremos ser más que nadie pero tenemos 10 premios nacionales ganados con muchísimo esfuerzo.

-El día 15 celebran un casting para entrar en I Bimbi Appassionati en el local parroquial de la Colegiata.

-Todos los interesados tienen que enviarnos un correo a corogliappassionati@gmail.com. Las edades van desde los 9 a los 16 años, pero podríamos valorar algún caso de niños más pequeños o mayores. El curso pasado teníamos 20 y todos van a repetir porque están encantados. Debutaron en junio y aunque al principio les costaba un poco escenificar las canciones ahora ya preguntan por las coreografías.