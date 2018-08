"Queremos respuestas, esto no puede volver a pasar", demandan las familias de los heridos

Esta noche se cumple una semana desde que un tramo del paseo de As Avenidas cedió durante un concierto de O Marisquiño llevándose consigo a más de 400 personas, la gran mayoría jóvenes o menores de edad. Tres siguen hospitalizados, otros se recuperan de las heridas en sus domicilios pero en lo que coinciden todos es en la necesidad de una respuesta: que los "responsables" asuman su "error". ¿Por qué no se comprobó ni revisó la estructura del muelle pilotado? ¿Cómo hacer que este suceso no vuelva a ocurrir? Son cerca de medio centenar los afectados que ya han interpuesto denuncias por las lesiones sufridas, pero todavía son muchos los que esperan a recuperarse del todo para reclamar por la situación vivida. "La prioridad es la salud del niño", comenta una madre afectada.

Como ella, se suceden las familias que piden incrementar la seguridad en este tipo de celebraciones y, aunque no señalan culpables, sí demandan una explicación. "Tan pronto el niño se deje de quejar mis esfuerzos los voy a centrar en eso. En el olvido no me va a quedar. Si es un accidente de mala suerte vale, pero por algo mal conservado o mal mantenido, no. Alguien tiene que responder lo tengo clarísimo", advierte Ana Dacunha, madre de Luis, un menor de tan solo 13 años que sufrió la rotura de tibia y peroné. "Él aún está mal, le duele mucho la pierna, pasó muy mala noche. Por el día mejor pero por la noche empeora. Confío en que secuelas no le vayan a quedar porque es un niño muy templado", apunta Dacunha.

Pareja situación se vive en la casa de la familia Carballido Areal. Alejandra, de 16 años, sufrió una lesión vertebral y un fuerte golpe en la cabeza. Su madre Ana reclama "verdaderas" medidas de seguridad en para este tipo de eventos. "Si mandas a tu hijo a un recinto que supuestamente es seguro no pueden llamarte en mitad de la noche diciendo que se ha caído porque se derrumbó un muelle", clama Areal. La menor todavía se encuentra muy nerviosa y no es capaz de dormir completamente. "Está con bastantes dolores, con calmantes, le duele la zona lumbar y la cabeza; está machacada", admite esta madre.

También convaleciente se encuentra el vigués Fernando González, quien acudirá la próxima semana a Comisaría para interponer su denuncia. "Mi idea es presentar denuncia los próximos días, me pondré con contacto con la oficina de ayuda que habilitará el Concello primero, pero iré la próxima semana a denunciar", anuncia el joven. Con su reclamación busca no solo una indemnización por sus lesiones, de las que va mejorando "poco a poco", sino que los "responsables den la cara". "Y es que alguien tiene que dar la cara, alguien cometió un error y tiene que asumirlo. Pueden pasar años y años hasta que se aclare, pero al final alguien es el responsable", sostiene González.

La misma opinión defiende Dacunha, quien una vez su hijo se recupere, pondrá todos sus "esfuerzos" en la búsqueda de explicaciones. "Yo pensé al principio que se trataba de una tarima temporal; no acepto y no voy a aceptar que mi hijo resultase herido porque se haya roto el paseo y más si luego te enteras que ya estaba mal o corroído. No sé de quién es la culpa, pero si se sabía que era deficiente, no se podía hacer un concierto ahí", matiza esta viguesa.

Piden más "cautela"

Evitar que esto ocurra en un futuro es la pretensión que comparten todos los familiares y afectados del suceso. "Yo sobre todo lo que quiero es que no vuelva a ocurrir nada parecido, siempre hay eventos o fiestas y hay que revisar mejor las situaciones para dar acceso a tanta gente, ser mucho más cautelosos. Una cosa es que la baldosa se mueva y otra cosa que una estructura de hormigón se venga abajo", explica Moncho Álvarez, marido y padre de dos de los heridos, uno de ellos todavía ingresado. "Hay cosas que no puedes prevenir tú, para eso están las administraciones y más con tal aglomeración de gente. Queremos que se tome conciencia y que no vuelva a pasar", defiende Ana Areal.

Por su parte, uno de los heridos que sí ya interpuso su denuncia en López Mora es Manuel Chaves, que considera que no "puedes meter a 5.000 personas en un sitio así; si la marea estuviera más alta hubiera sido mucho peor". Loli Pintos, madre de la adolescente Sofía, reclamó también que se "hiciera justicia" y que el accidente , como manifestaron todos, "no quede en el olvido".