El Concello abre una oficina de servicios y atención psicológica para afectados del derrumbe del paseo

Con el paso de los días se van sumando las altas médicas y cada vez son más los afectados que pueden volver a sus casas tras recibir atención sanitaria. Puede que las heridas comiencen a sanar, pero son muchas las dudas que afloran entre los más de 400 heridos y afectados por el desplome del muelle pilotado de As Avenidas durante el fin de fiesta de O Marisquiño. Para dar respuesta a estas cuestiones, el Concello habilita una oficina unitaria en la que ofrecerá asesoramiento jurídico, información a la hora de reclamar una indemnización, recuperar objetos perdidos, movilizar a las aseguradoras y lo más importante, se constituirá también un gabinete psicológico para atender a todas las personas que todavía no han recuperado la normalidad desde el accidente.

El alcalde Abel Caballero confirmó que este servicio estará activo a partir del lunes, si bien ya está operativo un teléfono las 24 horas del día -986 81 01 01- para atender todas las demandas o necesidades de los heridos y sus familiares ante cualquier duda que pueda surgirles. "Ya hemos iniciado la tramitación y en breves estará disponible este gabinete de forma personal para atender a todos los que lo necesiten. Contrataremos a más psicólogos si es necesario para que todos reciban un tratamiento correcto. La prioridad son todos los jóvenes y sus familias, éramos conscientes de su nivel de ansiedad por no saber de sus hijos o hijas", matizó el regidor olívico. "Otros pueden estar en política, yo no, yo voy a seguir a su lado", proclamó, al tiempo que repitió: "Esa noche estuvimos allí los que quisimos estar, los que no quisieron, no estaban", en clara alusión a la ausencia del presidente de la Xunta.

A día de ayer solo cuatro personas seguían ingresadas. A pesar de que los heridos casi alcanzaron el medio millar, ninguno llegó a temer por su vida y el accidente, no lejos de su gravedad, terminó en un susto. Los artífices de este positivo balance son los efectivos de seguridad que trabajaron sin descanso en la madrugada del lunes para rescatar a todos los jóvenes víctimas del hundimiento que incluso llegaron a caer al mar.

El alcalde, el delegado de Zona Franca David Regades, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra Maica Larriba y varios concejales de la corporación municipal quisieron agradecer la incansable labor de la decena de efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Guardia Civil, profesionales del 061, hospitales y Bomberos en una reunión en el consistorio y posterior visita a la comisaría y cuartel de la ciudad. "Vi su profesionalidad, la heroicidad en momentos difíciles... No se movieron de allí hasta que pudimos confirmar que no había más víctimas o heridos atrapados. Hay que reconocer su valía", elogiaba Caballero, quien recordó alguna de las anécdotas que los efectivos le trasladaron la misma noche del accidente. "Cuando se introdujeron en el socavón para rescatar a los cientos de jóvenes, la estructura no dejaba de temblar pero nadie dudó de que su lugar estaba allí", relató. Por su parte, la concejal popular Elena Muñoz también visitó a los efectivos del 061 para reconocerles su "encomiable labor".

Investigación judicial

Sobre el mantenimiento y posterior reconstrucción de la estructura de hormigón del paseo que cedió hizo alusión Abel Caballero, quien apuntó que serán los técnicos los que deban hablar. "Se trata de un muelle del Puerto y ellos serán los que tengan que decir cómo estaba y porqué se cayó. Tiene que ser analizado como lo que es, un muelle portuario", aclaró. El alcalde confirmó haberse puesto ya a disposición de la jueza y reiteró que la cooperación del Concello es "total", al igual que con Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria en todo lo que necesiten. "Hay que hacer que esto no vuelva a suceder", relató. Sobre esta investigación judicial que se sigue por una presunto delito lesiones imprudentes, fuentes del TSXG confirmaron que por el momento no se han producido novedades.

Por su parte, la organización del festival urbano O Marisquiño ha reiterado su silencio en el caso si bien será el lunes cuando pongan voz a lo sucedido a través de un comunicado del que, por el momento, no han trascendido más datos.