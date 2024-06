El Sergas ofrece 2.000 euros extras al mes a los MIR que cubran bajas

En Galicia hay actualmente 243 plazas vacantes de médico de Atención Primaria, 141 porque no tienen titular y en otras 102 porque, aunque sí lo tienen, están de baja de larga duración. Con el verano y las vacaciones a la vuelta de la esquina, la radiografía empeorará un poco más, así que la Xunta recurrirá a los MIR de cuarto año para cubrir las vacantes, pero se hará a través de un protocolo extraordinario porque aún no acabaron la formación y, por tanto, no se pueden contratar como médicos. Así que la Consellería de Sanidade les hará una oferta a los 153 MIR de Atención Primaria para animarlos a asumir, porque es de aceptación voluntaria, “funciones adicionales” ocupando las plazas vacías en los centros de salud o donde haya “sobrecarga estacional”.

¿Y qué les ofrece? Pues una remuneración complementaria de 2.037 euros al mes, además de prolongación de jornada o guardias en urgencias, lo que significará doblar el sueldo que percibe un MIR en periodo de formación.

En cuanto un médico completa la especialidad ya puede ser contratado, pero este año no, ya que la formación comenzó en 2020 con retraso por el COVID y no se completará, en la actual promoción, hasta septiembre.

Una actividad adicional

Así que no se le puede ofrecer un contrato, sino “funciones adicionales” compatibles con su programa de especialización –aunque para ello sea necesario adaptar el plan de formación–, que tendrán que ser supervisadas por otro médico.

Pero la Xunta cuenta con estos MIR (127 de familia y 26 pediatras) para el plan de contingencia del verano con el que pretende atender la sobrecarga asitencial y las vacantes de médico de familia y de pediatra.

El Sergas ha distribuido entre las gerencias de las siete áreas sanitarias el documento que rige las condiciones de la oferta a los MIR, que por otra parte, serán acciones “extraordinarias” al margen del contenido del plan de formación.

Funciones

Las funciones serían una o varias de las siguientes: consulta ordinaria de un cupo en un centro de salud, prolongación de jornada y/o guardias en un PAC o en servicios de urgencias hospitalaria. Se podría incluir también el derecho a gozar de vacaciones “en función de las necesidades asistenciales” y para incentivar a los MIR a aceptar el puesto, se les puede prometer por “escrito” que en cuanto concluyan la formación se les hará un contrato estable con el Sergas.

La remuneración será de 2.037 euros adicionales al mes por la consulta ordinaria en un centro de salud, a lo que se sumarían 217 euros por prolongación de jornada –cuatro horas como máximo– y otros 6 euros por cada hora de guardia en un PAC o en urgencias, ingresos todos ellos a mayores de lo que perciben los residentes por ejercer como MIR, que de media cobrarían unos 2.366 euros netos al mes (3.272 euros brutos) entre el salario base y las guardias.

Críticas de la CIG

El sindicato CIG criticó ayer que el Sergas “resuelva la falta de personal médico acortando” la formación MIR con esta propuesta y denuncia que se enviara a las gerencias de las áreas sanitarias “sin pasar por la mesa sectorial”, principal órgano de diálogo con los sindicatos.

Se queja también de que las remuneraciones no se corresponden con las que cobra un médico y pone el foco en que cada gerencia podrá negociar individualmente y entrar en competencia, con condiciones diferentes, con otras áreas sanitarias.

Supervisión

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió ayer que estos MIR están habilitados para pasar consulta ellos “solos”, pero que en el plan de contingencia ante el verano estarán “supervisados” por otro facultativo en el mismo centro de salud.

Interpelado sobre cómo se va a garantizar ese control constante, el conselleiro ironizó con que “no va a ser un bombero” el que lo haga. “Los MIR pueden estar solos en la consulta al final de su período de formación. Pero, aun así, vamos a hacer un esfuerzo para que estén siempre supervisados por otro médico”, explicó.

Añadió que en urgencias, por ejemplo, “nunca están solos” en el centro en el que trabajan. Así, por ejemplo, si en un centro de salud hay habitualmente dos médicos y en verano uno está de vacaciones, el plan permite cubrir esa ausencia con un MIR al que supervisará el médico titular que esté en ese momento. “Es diferente tener dos médicos en un sitio que tener uno”, dijo.

