El PSdeG abre la segunda era Besteiro: “Si no lideramos el cambio, no será posible en Galicia”

El PSdeG ha comenzado su reconstrucción tras el batacazo electoral que llevó a los socialistas a cosechar su peor resultado al quedarse solo con nueve escaños en el Parlamento. Su secretario xeral, Valentín González Formoso, ha anunciado –en la reunión del comité nacional– que el partido celebrará el 7 de abril las primarias para elegir al nuevo líder del PSOE gallego, a lo que seguirá un congreso extraordinario el 27 para conformar la nueva ejecutiva. Formoso ya se ha echado a un lado para dar el relevo en el cargo, salvo sorpresa mayúscula, a José Ramón Gómez Besteiro, el último candidato a la Xunta que hace ocho años tuvo que dejar la secretaría general del PSdeG por varias imputaciones judiciales que fueron todas archivadas. El partido se abre, pues, a la segunda etapa Besteiro.

El candidato a la Xunta cerró el comité nacional tras escuchar las reflexiones –y las críticas– de más de 60 cargos del partido sobre los resultados electorales. No se postuló formalmente para competir en las primarias por el liderazgo del PSdeG, pero recordó cuando se presentó hace once años para el mismo cargo y todos interpretaron que dará ese paso de nuevo y que hoy por hoy no hay otra alternativa, siendo Formoso el primero en confiar en la capacidad de Besteiro para dirigir el partido, como ayer lo expuso otra vez.

Reto "muy ilusionante"

El político lucense asumió la responsabilidad “como candidato” de unos resultados que “fueron malos”, pero se mostró convencido de que “sin el PSOE no hay posibilidad de cambio en Galicia”, por lo que abogó por abrir un proceso de “crítica, autoanálisis y preparación del futuro” ante un reto al que se refirió como “muy ilusionante”. Todo ello en una comparecencia a puerta cerrada en la que se comprometió a “responder por Galicia” y “defender el proyecto”. De hecho, esta semana Besteiro renunció a su escaño en el Congreso para poder acceder al Parlamento gallego.

Que sea el nuevo secretario xeral del PSdeG se decidirá en unas primarias, por mucho apoyo que reciba del actual máximo dirigente del PSdeG. “Aquí no hay dedazos ni sucesiones impuestas ni barones que decidan los apoyos. A diferencia de otras formaciones, la militancia socialista decide libremente”, sostuvo Formoso.

Falta de proyecto y nominación tardía

En el comité nacional intervinieron 63 cargos del partido y con carácter general hubo dos grandes coincidencias a la hora de señalar las causas internas –que previamente había indicado Formoso–, la falta de un proyecto político propio de Galicia y la nominación tardía del candidato a la Xunta, a lo que se sumaron las voces que apelan a dar continuidad a la dirección del partido y al candidato sin cambiar todo cada vez que hay elecciones autonómicas.

Claro que hubo intervenciones muy críticas, afines ellas al ex secretario xeral Gonzalo Caballero –que no estaba en el comité nacional–, como Noa Díaz o Martín Seco, que reclamaron la dimisión de la actual dirección para dejar paso a una gestora que pilote el partido hasta la renovación de sus órganos. Además, censuraron la convocatoria de un congreso exprés por considerar que impide un debate de fondo. Pablo Arangüena, en la misma línea, trasladaba en X –antes Twitter– que la receta anunciada es “una vía muerta”.

Sin embargo, fueron también varios los dirigentes que tomaron la palabra para trasladar su apoyo a Besteiro y lo emplazaron a dirigir el futuro del partido, como los alcaldes de A Coruña, Inés Rey; de Ames, Blas García, o de Culleredo, José Ramón Rioboo.

Dedicación exclusiva

Y hubo quien reclamó dedicación exclusiva al Parlamento de los diputados, ya que al ser solo nueve se les multiplicará el trabajo y les resultará complicado compaginarlos con sus actuales responsabilidades, si es que no renuncian a ellas.

Así como el propio Formoso admitido “errores de campaña”, se escucharon voces que criticaron la campaña por la que optó el PSdeG para los comicios autonómicos por una dependencia excesiva de Ferraz. Xaquín Fernández Leiceaga, que también fue candidato a la Xunta, fue otro de los que defendió profundizar en un perfil más propio de Galicia.