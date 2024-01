El presidente de Vox, Santiago Abascal, aseguró que no hay “en toda Europa un partido que le diga a otro que no se presente a las elecciones” tras instar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su formación a no presentarse para no poner en riesgo la mayoría del PP. “No puede haber un insulto mayor”, le ha recriminado Abascal, argumentando que “Feijóo y Génova 13 en lugar de dar las gracias” a su partido por el apoyo en su investidura, se dedica a insultarlo. En Pontevedra, tras clausurar el acto de presentación de la candidatura en las cuatro provincias, Abascal sostuvo que “Vox no solo tiene el derecho, sino el deber de presentarse” y criticó al PP, “acomodado’ en una mayoría absoluta. Insistió en “convencer” de la importancia del “voto valiente” a Vox para quitarse la “espinita clavada” de que el Parlamento de Galicia sea el único donde carece de representación.