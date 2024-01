El presidente de la Xunta y candidato del PP al puesto, Alfonso Rueda, considera que reclamar a Vox que no se presente en los comicios autonómicos del 18 de febrero carece de sentido, a pesar de ser el mensaje lanzado por su antecesor y jefe de los populares a nivel estatal, Alberto Núñez Feijóo.

“Tenemos que responsabilizarnos y pedirle a la gente confianza para gobernar. Lo que quieran hacer los demás es cosa de ellos. Mi objetivo como candidato es tener esa mayoría que permita seguir gobernando. El resto es perder el tiempo”, respondió ayer a la prensa tras la reunión semanal de su Consello.

Las cuestiones fueron puestas sobre la mesa un día después de que Feijóo advirtiese de que el papel de Vox ponía en peligro la mayoría absoluta del PP el 18-F y repitiese el mensaje que su partido ya lanzó en noviembre, reclamando a los de Santiago Abascal, con los que cogobiernan en varias comunidades y ayuntamientos, que no se presenten para no beneficiar a la izquierda. “¿Tiene sentido que Vox se presente en Galicia? No. ¿Y puede perjudicar a una mayoría absoluta del PP? En mi opinión, sí”, argumentó Feijóo en esRadio, a pesar del papel testimonial de Vox en las autonómicas de 2020, en las que logró un 2% de votos frente al 47,9% de un PP que logró su quinta mayoría absoluta consecutiva: 42 de 75 escaños.

Rueda evitó secundar la petición a Vox de que no concurra el 18-F, pero sí deslizó un argumento similar al de Feijóo, al asegurar que existen “datos numéricos” que muestran que el PP perdió la mayoría absoluta en algunos municipios que gobierna la izquierda debido al efecto Vox. No concretó cuáles.

El portavoz parlamentario en el Congreso del PP, Miguel Tellado, también reforzó el mensaje en torno a Vox, pidiendo a los gallegos concentrar el voto de centroderecha en los populares y elegir la “estabilidad que supone el Gobierno de Alfonso Rueda” frente a una alternativa que supondría que se “reproduzca el mismo modelo de inestabilidad que representa [Pedro] Sánchez para España”. “En fin, una suma de perdedores para evitar que quien previsiblemente va a ganar las elecciones pueda gobernar”, añadió, si bien el PP gobierna comunidades como Extremadura siendo la segunda fuerza, como hizo en Madrid y Andalucía entre 2019 y 2023.

Los periodistas también cuestionaron a Rueda sobre el impacto de la manifestación prevista el domingo en Santiago para protestar contra la gestión de la Xunta de la llegada de millones de bolas de plástico a las playas. El presidente de la Xunta respondió que “respeta” a los asistentes, pero percibe “interés político y electoral” en la cita. Eso sí, sostuvo que prefiere que el BNG se manifieste contra la Xunta a que lo haga “a favor de que liberen los presos de ETA”, en alusión a una reciente protesta en Bilbao.

Por otra parte, el PP prevé incluir medidas en su programa electoral para que todos los concellos cuenten con guarderías y permitir la conciliación para los progenitores de niños de hasta 3 años.