Pulpo, "¿animal de compañía?"

La Ley de Bienestar Animal estatal que entró en vigor el 29 de septiembre está suscitando dudas, quejas y consultas por su alcance y su aplicación práctica. ¿Qué norma prevalece en este momento al coexistir la gallega y la estatal? Medio Ambiente precisa que cuando el tipo infractor aparece recogido en ambas normativas, prevalece la ley del Estado por tratarse de la norma básica y más exigente.

La falta de concreción de los reptiles incluidos en la lista de especies exóticas prohibidas o la limitación de los enterramientos elevan las dudas

Seguro obligatorio

Aunque se anunció que sería imprescindible contar con un seguro de responsabilidad civil de mascotas desde la entrada en vigor de la ley (el 29 de septiembre), el propio Ministerio emitió una instrucción que posponía este requisito a la entrada en vigor del reglamento, aún en elaboración.

Y ahora, ¿qué hago con mi iguana?

Aunque la pregunta remita a un conocido eslogan, no es muy diferente a las que reciben los técnicos de Medio Ambiente de la Xunta en los dos últimos meses. La normativa no deja claro –critican particulares– cuáles son las especies exóticas concretas de reptiles que se incluyen en el listado y que no podrán ser animales “domésticos”. ¿Qué hago con mi iguana ahora?, se preguntan muchos que no saben si la citada especie está (o no) incluida. La norma prohíbe tener animales venenosos y reptiles de más de dos kilos –excepto tortugas–. Pero en un año, la iguana puede ganar más de un kilo de peso.

Incinerar... o no

Si una mascota fallece en el domicilio, habrá que avisar a la administración para dar de baja al animal del registro y decidir qué va a hacer con el cuerpo: si enterrarlo o incinerarlo. En España está prohibido enterrar cualquier animal en sitios no autorizados, pero tampoco todos los tanatorios realizan servicios para mascotas. Otra de las incógnitas que tendrá que resolver la ley.

Eutanasia regulada

La ley prohíbe expresamente el sacrificio de cualquier animal en los centros de protección públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos si el motivo son cuestiones económicas, sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante, abandono del responsable, vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento y problemas de comportamiento. La eutanasia solo estará justificada bajo criterio y control veterinario con el único fin de evitar el sufrimiento por causas no recuperables que comprometan la calidad de vida del animal, certificado por un veterinario. La muerte o el sacrificio no autorizado constituyen infracciones muy graves.