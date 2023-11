La Xunta creará más de 1.700 nuevas plazas en el Sergas en 2024. De ellas, 220 serán de médico, pero ninguna de facultativo de familia. El sindicato médico CESM reprochó ayer a la Consellería de Sanidade que “no se cree ninguna plaza en Atención Primaria cuando está mas que saturada y los facultativos apenas pueden dedicar 7 minutos por paciente”. El conselleiro Julio García Comesaña alegó, sin embargo, que en este nivel asistencial “no hay necesidad de incrementar las plazas” sino que, por el contrario, lo que sucede es que faltan profesionales y no pueden cubrir los puestos que ya existen.

De las 220 plazas de médico con las que se reforzará la plantilla del Sergas, la mayoría son para facultativos de hospital: un total de 125. Además hay otras 74 puestos de doctores de urgencias hospitalarias –14 de ellos para compensar la reducción de jornada pactada con los sindicatos– y 16 para médicos de los Puntos de Atención Continuada, todos estos obligados por los ajustes en los horarios laborales. Finalmente hay cinco plazas en el ámbito de salud mental para psiquiatras.

CESM critica la falta de plazas en Atención Primaria, que ya está “saturada” y advierte que así será “imposible” realizar el control de los pacientes crónicos “y a las citas no se les puede ni siquiera dedicar el mínimo tiempo recomendado”.

Por eso este sindicato concluye que una parte de la demanda que no podrán absorber los centros de salud terminará en los Puntos de Atención Continuada (PACs).

El conselleiro de Sanidade, sin embargo, justifica por qué el incremento de plazas se concentra en la atención especializada. Según explica, con la pandemia de COVID se incorporaron numerosos profesionales para reforzar las plantillas en hospitales. “Esas plazas no existían y estaban siendo ocupadas por personas con contratos que no tenían plaza en propiedad”, aclara.

Así, defiende que la consellería quiere “avanzar en la estabilidad” del personal del Sergas. Por esa razón, se decidió convertir esos contratos en “plazas estructurales”. “Con un esfuerzo económico de 60 millones de euros contemplado en los presupuestos para el próximo año”, subraya.

Sin embargo, tal y como añadió Comesaña, en Atención Primaria “lamentablemente” no ocurre lo mismo. “No tenemos necesidad de aumentar plazas, al revés tenemos plazas que no podemos cubrir porque no hay médicos”, esgrimió.

Por eso, según explicó, su estrategia pasa por “intentar que los médicos de familia que trabajan actualmente se queden en el Sergas, que no se jubilen todavía y ofrecerles plazas por concurso de méritos”.

En opinión del CESM, Sanidade no atrae médicos por culpa de las “condiciones laborales de los facultativos”. Según explica su secretario general, Enrique Marra, hay médicos de familia que renuncian a trabajar en centros de salud porque tienen muchas plazas vacías y saben “que van a tener que duplicar esfuerzos”.

Pero Comesaña lo niega: no es un problema de condiciones laborales ni de salarios. “A nivel retributivo cuando un MIR termina su residencia se le ofrece una plaza fija en el Sergas y un sueldo de 65.000 euros brutos al año”, aclara. “Es mejorable, pero no se puede decir que sea por las malas condiciones económicas. No es un problema de dinero, es que no hay médicos”, insiste.