La Administración, refugio de científicas

Los responsables de políticas públicas se han embarcado en la misión de lograr “aumentar” el número de mujeres que trabajan y que lideran en el campo de las ciencias y las tecnologías, que consideran “decisivos para dar respuesta a los grandes retos contemporáneos”. Así lo explica el Ministerio de Ciencia y Tecnología en la presentación de “Científicas en cifras 2023”, un análisis en el que busca retratar con números la presencia del colectivo en esos ámbitos. En esa radiografía, el sector público gallego sale muy bien parado en personal investigador: ellas son mayoría.

Según el informe, la proporción de investigadoras en la Administración supera el 61 por ciento en la comunidad gallega. El dato no solo implica que las mujeres predominan en los puestos vinculados con la investigación cuando se analizan las plantillas del sector público, sino que en ese parámetro Galicia supera en más de10,5 puntos la media estatal y además se erige en líder de la tabla autonómica, Son nueve las comunidades en donde predominan las mujeres en esta actividad, pero Galicia es la única en la que superan el 60%. En una década, este indicador ha aumentado 5 puntos.

En el resto de sectores –enseñanza superior y empresas– la proporción de mujeres baja y no llegan a la paridad, ni en conjunto autonómico ni en Galicia analizada de forma aislada. En lo que respecta a universidades e institutos de investigación que dependen de ellas, el dato gallego es superior al estatal (44,37% de presencia de investigadoras frente a 43,12%), y de hecho la comunidad sería la tercera con mayor presencia, pero no ocurre lo mismo en el mundo empresarial: las científicas suponen un 28,3% en Galicia y un 31,6% en todo el Estado, cifras que, advierte el informe en sus conclusiones, no van en la dirección de reducir la brecha empresarial.

Retos pendientes

En global, las mujeres ocupan menos del 40 por ciento de los puestos y, si bien el Ministerio destaca que su peso ha ido a más, reconoce asimismo que quedan varios retos pendientes. Al respecto, incide en que “las desigualdades de género en la distribución de mujeres y hombres en la educación universitaria se mantienen” y que ellos siguen siendo mayoría en estudios técnicos, mientras que ellas predominan en carreras vinculadas con la salud y en titulaciones sociales y jurídicas y de artes. En el caso de Galicia, las chicas constituyen menos de un 27% de alumnado en Ingenierías y casi un 76% en grados de la rama sanitaria.

De hecho, entre las recomendaciones que acompañan el volumen, el Gobierno incluye seguir avanzando en la reforma del contenido sobre igualdad y perspectiva de género en la formación del alumnado y profesorado en todos los niveles de educación para sensibilizarlos y capacitarlos en la tarea de “erradicar” estereotipos de género y fomento de vocaciones.

En Galicia, según los últimos datos del Ministerio de Educación, relativos al curso 2021-22, las chicas son aún minoría (47% frente a 53% de chicos) en el Bachillerato de Ciencias y, en cambio, suponen dos de cada tres matrículas de Humanidades, tres de cada cuatro en Artes y el 53 por ciento en Ciencias Sociales. Hace diez años, la presencia de chicas en Ciencias y Tecnología era inferior (45%).