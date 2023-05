Las farmacias de toda Galicia vivieron este martes una jornada de cierto caos desde primera hora de la mañana, cuando el sistema de registro de medicamentos que deben ser expedidos con receta médica, 'e-receita', cayó, lo que dificultó la venta de fármacos.

Las boticas recibían en torno a las 10.06 horas la primera comunicación por parte del Sergas donde se reconocía la existencia del fallo y se comunicaba el inicio de las labores de restauración del sistema. Sin embargo, no fue hasta las 14.20 horas que (tras sucesivos comunicados avanzando el estado de la situación) llegó el aviso por parte de Sanidade de que había “finalizado la intervención en la infraestructura”. Aunque según reconocen varias farmacéuticas consultadas, sobre las cinco de la tarde muchas personas aún no podían adquirir varios tipos de medicamentos porque el sistema seguía dando fallos, lo que serían cerca de 6 horas.

El Sergas resta importancia a los fallos y asegura que pese a las complicaciones se dispensó el 70% de los fármacos de un día normal.

“Llevamos desde esta mañana intentando dar un estupefaciente a uno de nuestros usuarios, pero aún no hemos podido”, afirmaba esta tarde una de las encargadas de una farmacia de Santa Cristina de Cobres (Vilaboa). “Estamos trabajando a través de la web de contingencias del Sergas, pero no podemos vender con normalidad porque hay usuarios con prescripciones de medicación que implican registros especiales más exhaustivos (como los opiáceos). Son muchas las personas con medicación considerada dentro del listado de estupefacientes. A estos usuarios no se les puede expedir sin un control”, expone la misma farmacéutica.

Los pacientes crónicos y aquellos cuyo bienestar depende de medicación especialmente sensible fueron los más afectados. “Hay que recordar que venimos de un puente. Después de dos días sin servicio general, solo estaba habilitado el de guardia y los pacientes crónicos no tienen farmacia de guardia”, recalca otro farmacéutico de un establecimiento del centro de Pontevedra.

La ley establece que las farmacias no pueden expedir medicación sujeta a receta sin el registro correspondiente de esta, asociada al paciente, el tipo de medicamento y cantidad, entre otros datos. A pesar de ello, desde las farmacias se recuerda que se trata de un “servicio comunitario” y que siempre se intenta “hacer lo mejor para el paciente”. En el sentido de que, cuando son usuarios conocidos de los que se sabe la necesidad de medicación, en la medida de lo posible, se intenta no dejar ‘colgadas’ a estas personas. “Somos un negocio que al mismo tiempo es un servicio sanitario de carácter comunitario, eso significa que cuando el sistema no funciona, como negocio perdemos dinero. No los clientes habituales, pero sí los ‘de paso’. Ellos a su vez, ven complicada su vida por no disponer con normalidad de su medicación. El usuario es el que más pierde. Ahí entra nuestro sentido ético y profesional para ayudarles, pero a veces no queda otro remedio que no dar el medicamento. O que esas personas acudan a farmacia hospitalaria”, explica un farmacéutico pontevedrés.

Desde el sector se asegura que problemas como este no son raros. “Últimamente falla bastante, suelen ser 15 minutos, a veces 30, pero no tanto como hoy”, asegura otra farmacéutica. El gremio afirma que a veces falla por el sistema del Sergas. Otras es por problemas de conexión a Internet en un área sanitaria y que esto también ha afectado a centros sanitarios. Explican que no van a reclamar porque “en muchos aspectos no somos dueños de nuestros negocios, sería presentar una queja al Sergas por un problema del propio Sergas”, dicen.