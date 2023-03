La batalla de la familia de Iván se remonta al 9 de febrero, cuando trasladaron a su hijo al Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS) tras sufrir un brote psicótico grave.

Tras pasar la madrugada en Urgencias, se decretó, por orden judicial, su internamiento en el área de Psiquiatría del Hospital Provincial de Conxo, donde permanece a pesar de que ha pedido su traslado y que no se le aplique una terapia electroconvulsiva (TEC). Pero, pese a su rechazo, ya que él es mayor de edad y no está incapacitado, y a la negativa de sus padres, el juez autorizó el tratamiento con electroshocks.

Este lunes le pusieron su primera sesión, “y ni nos avisaron de la hora”, explica su padre, J.C.A. “Nos han dicho que son nueves sesiones, en días alternativos... Esto es una barbaridad. Otros psiquiatras nos han dicho que no es necesario. Están experimentando con mi hijo. Ese es ni pensamiento, porque esto no hay quien lo entienda”, explica el progenitor.

Ante la negativa a que se atendiesen sus reclamaciones, los padres de I. B.A. P. se pusieron en contacto hace dos semanas con El Correo Gallego -medio perteneciente al mismo grupo editorial de FARO DE VIGO- para denunciar la situación y han remitido escritos tanto al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Santiago, que lleva el caso, como a los responsables del Hospital Provincial de Conxo, pero el no es la respuesta.

“Han llamado psiquiatras del centro al que queremos trasladarlo y ni les atienden... La psiquiatra dice que lo ha mandado el juez, y ya está. El lunes le dieron la primera sesión de electroshock y hoy será la segunda. Ni nos avisaron de la hora”, contaba desesperado el padre, que asegura que el brote psicótico que sufrió I.B.A.P el pasado día nueve de febrero fue el primero.

Tras su internamiento involuntario en Conxo, la familia contrató a un abogado y a un procurador para frenar dicha terapia e intentó obtener un permiso para trasladar a su hijo a otro hospital en régimen de internamiento y así contar con una segunda opinión. Pero la psiquiatra se opuso y recurrió al juez para que autorizase el tratamiento.

Desde el Sergas explicaron a este diario que el TEC es una técnica que los psiquiatras utilizan de manera habitual para tratar trastornos psicóticos graves y que el Hospital de Conxo la aplica con extrema seguridad en unas instalaciones modernas y con personal cualificado. Dichas fuentes declaran que la terapia electroconvulsiva “no es obsoleta” y que se aplica con frecuencia en procesos agudos y para evitar recaídas. Pero la familia y el propio Iván rechazan, sin éxito, esta terapia.

El escrito remitido al juez por el abogado de la familia, Francisco de Borja Gómez, para que lo eleve a la Audiencia Provincial y a los responsables del Hospital Provincial de Conxo, hace hincapié en que los padres del paciente “desean trasladarle urgentemente a la Clínica de Salud Mental Samu Welness”, donde cuentan con “una amplia cartera de servicios asistenciales”. Su versión choca con la de los médicos, que defienden el tratamiento indicado para los trastornos que padece, entre ellos el de ansiedad, además de haber sufrido un brote psicótico. El abogado insiste en que, pese a que la autorización judicial está recurrida, el hospital puso en marcha la terapia. Los psiquiatras que consultaron comparten que este tipo de terapia nunca es urgente y es el último recurso.

El abogado apunta a la "contradicción" del magistrado

El abogado y la procuradora de Iván hablan de contradicción, ya que no entienden cómo el juez autoriza a Iván a nombrar a las personas que llevan su defensa, ya que es mayor de edad y no está incapacitado, y después no admite su rechazo al tratamiento o su petición de ser trasladado a otro hospital. De la situación de Iván se hacía eco este martes el programa de Antena 3 Espejo Público. La periodista Susana Griso realizaba una entrevista al abogado de la familia, que confirmaba que están esperando todavía a que el juez de Santiago de Compostela eleve a la Audiencia Provincial de A Coruña el recurso de apelación que han presentado y que conteste al escrito sobre la petición de traslado. El letrado relata que, cuando el hospital pidió autorización, el juez dio su beneplácito “porque cuando el chico fue presentado ante su señoría para que lo viera por videoconferencia, estaba catatónico, cuando ya había dicho que la medicación le deja KO”. En este sentido, no entienden “por qué le ponen medicado ante el juez, ya que está como un vegetal” en ese momento, “mientras que el resto del día habla con normalidad”, añaden finalmente al respecto