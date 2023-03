El narcotraficante Anselmo Sevillano Amaya, que cumplía condena en el Centro de Inserción Social de A Coruña, no regresó a la instalación el pasado lunes, según pudo confirmar este periódico, por lo que los responsables penitenciarios dieron aviso a las fuerzas de seguridad y a las autoridades judiciales.

Sevillano estaba considerado como uno de los principales comercializadores de hachís en Europa hasta que fue capturado en 2011 y condenado a prisión hasta 2029 por un alijo de 3,6 toneladas de hachís. En la actualidad disfrutaba del tercer grado tras haber conseguido un empleo en A Coruña, lo que le permitía abandonar el Centro de Inserción Social el viernes y no regresar hasta el lunes, aunque el pasado día 20 no se presentó en el recinto situado en As Lagoas.

Fuentes de los sindicatos de instituciones penitenciarias señalan que este tipo de situaciones son habituales entre los reclusos que cumplen el tercer grado, aunque en el caso de Sevillano es más relevante debido a los medios económicos de que dispone por la actividad delictiva que desarrolló hasta su detención. Esto hace sospechar a esas mismas fuentes que el antiguo traficante haya aprovechado los últimos días para abandonar el país. Ya había protagonizado una fuga de la Justicia en 2005 para evitar su ingreso en prisión y cuando finalmente entró en la cárcel de Huelva en 2011, su director fue destituido cuando se averiguó que podría haber beneficiado a este delincuente, al que también se acusó de intimidar a dos funcionarias de la prisión gaditana de Puerto III por perjudicar a un preso que era amigo suyo.