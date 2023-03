Una veintena de colegios profesionales deben mudar sus directivas para incluir a mujeres

Casos equilibrados son los de: farmacéuticos, abogados, médicos, arquitectos, economistas, biólogos, notarios, diseñadores de interiores, administradores de fincas, técnicos forestales, psicólogos o periodistas. En estos sectores la composición de sus Juntas de Gobierno varía según la provincia, pero mantiene las proporciones 40-60 que determinaría la nueva ley. “Las mujeres ya no se cohiben, se lanzan a estudiar aquello que realmente les gusta y les apasiona. Es algo muy positivo porque no se puede desperdiciar el talento”, afirma el decano-presidente de Unión Profesional de Galicia (entidad que integra a 41 Colegios Profesionales), Antonio Macho.

La entrada en vigor de la Ley de Paridad, que puede demorarse mínimo 5 meses, antes debe ser debatida en el Congreso, supondrá la necesaria modificación de los estatutos de los Colegios Profesionales. Aún queda por ver si la norma incluirá sanciones por incumplimiento de los porcentajes de representación en órganos de gobierno de estas entidades. Así como si habrá un plazo de adaptación. Cuestión aparte es el problema de aquellos grupos profesionales donde escaseen mujeres u hombres, queda la duda acerca de cómo deberán proceder las entidades profesionales para cumplir la ley.

“Es difícil que haya directivas, no tienen tiempo y no se remunera”





La respuesta a la escasa representación femenina en las cúpulas directivas de muchos Colegios Profesionales tiene varios ejes. Por un lado, hay sectores tradicionalmente territorio de hombres, es el caso de la Marina Mercante, donde la falta de mujeres profesionales imposibilita el ‘equilibrio’ que pretende el Gobierno. “Alcanzar la paridad en los colegios profesionales es complicado en determinados colectivos, se arrastra que no han sido un espacio de mujeres durante muchos años y cuando las hay son pocas. En otros colectivos son ellas las que ocupan todo el espacio, es una cuestión de preferencias en los estudios”, explica el decano de Unión Profesional de Galicia, Antonio Macho que señala que es fundamental tener igualdad de oportunidades y acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres (ellas cobran de media un 16% menos que ellos y lideran las tasas de temporalidad). “Tiene que haber una sensibilización primero en los colegios y romper el molde, para que haya un verdadero cambio en la administración. Cuando un estudiante de 10 años entienda que no existen diferencias intelectuales entre niños y niñas, el camino estará hecho”, explica Macho. Hay otros sectores donde las alumnas han ido creciendo, como en las ingenierías, pero su presencia en las Juntas de Gobierno de los Colegios Profesionales sigue siendo todavía baja. Es el caso de los Ingenieros Técnicos Industriales, donde es imprescindible estar colegiado para poder ejercer. Son solo 300 las colegiadas de un total de 2.100 ingenieros registrados en A Coruña. “Con estos números es difícil que haya directivas (miembros de la Junta de Gobierno del Colegio) porque nosotras tenemos que desarrollar nuestra labor profesional, pero muchas también somos madres. No tenemos tiempo suficiente para dedicarlo a tareas de gestión del Colegio porque exigen mucha dedicación, también en fin de semana. Desde el Colegio tenemos mucho apoyo, pero es difícil encontrar gente que quiera ofrecer su poco tiempo y su esfuerzo para formar parte de la directiva. Cuesta encontrar profesionales, porque además tampoco se trata de una labor remunerada”, señala una de las ingenieras del Colegio de A Coruña. Apunta a que es más una cuestión de conciliación que de discriminación. Desde otros colegios donde la representación está equilibrada, manifiestan igualmente la falta de profesionales en general, que quieran dedicar tiempo a las labores del Colegio por los mismos motivos. En algunos casos se hacen batidas telefónicas para ofrecer a los colegiados formar parte del equipo, pero pocos quieren.