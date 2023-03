La impronta de quienes aman la vida

Trascender a la muerte ha sido una de las obsesiones del ser humano desde el origen de los tiempos. Pero entre las grandes hazañas de la historia sin duda, el mérito más grande que merece ser recordado es el de quienes entendieron que el verdadero legado radica en actuar para mejorar el futuro de las siguientes generaciones. Un último gesto de solidaridad y cariño en forma de testamento solidario, que empuje a los que se quedan a luchar por vivir. En los últimos cuatro años los gallegos donaron a través de sus últimas voluntades 2,75 millones de euros, dinero destinado a diferentes ONG dedicadas a: la investigación sobre el cáncer, la conservación de la biodiversidad, la educación o acciones humanitarias.

Solo en 2021 se donaron a través de testamentos solidarios un millón de euros, según datos recogidos por HazTestamentoSolidario.org, la plataforma que aglutina a veintidós entidades sin ánimo de lucro y les ayuda a gestionar estos fondos a través de las últimas voluntades. Entre estas organizaciones figuran: Fundación Aladina, Fundación Pasqual Maragall, WWF, Vall d´Hebron, Save the Children, Greenpeace, Médicos del Mundo o Cruz Roja, entre otras.

Aunque los datos de Galicia aún son discretos, en relación con otras comunidades autónomas, responden a un creciente interés sobre nuevas maneras de dejar un legado por parte de la población gallega. Muestra de ello es el crecimiento que ha experimentado esta manera de donar en solo un año. En 2021 se registró un importe en donaciones de este tipo un 59,44% superior al de 2020. “Las personas que optan por hacer un testamento solidario dejan un legado por lo que les ha importado en vida, porque quieren seguir ayudando a las siguientes generaciones”, explica la coordinadora de la campaña HadTestamentoSolidario.org, Alhelí Quintanilla.

Madrid lidera el ranking nacional con 9 millones de euros donados el año pasado, de los 33,8 millones cedidos en toda España.

Más allá de uno mismo

Conviene señalar, que existe un desfase temporal entre el momento en el que se hace el testamento y el que se ejecutan las últimas voluntades. De tal forma que las cifras que componen las donaciones cada año responden al devenir vital de los prestadores. Es decir, que las personas pueden decidir ayudar a diferentes causas, pero el momento en el que lo van a hacer no lo conocen con certeza y las organizaciones tampoco. Por eso, el hecho de donar a través de un testamento solidario supone un compromiso mayor que un acto hecho en un momento concreto de la vida.

Y también porque aunque en España la ley reconoce ‘la legítima’, es decir, la parte de la herencia que no se puede negar a los descendientes directos (un tercio del patrimonio a nivel estatal, mientras que en Galicia es un cuatro), se trata de ceder fuera del círculo de las personas más cercanas, parte de la herencia. Por lo que en sí es un acto de solidaridad hacia los desconocidos por algo que no va a disfrutar uno mismo. “Es una llamada a la esperanza por el futuro que vendrá, aunque ya no lo vean ellos”, explica Quintanilla.

Gestionar las últimas voluntades de forma solidaria es relativamente novedoso en Galicia, muestra de ello es que la cuantía acumulada estos años responde a tan solo a 36 testamentos bajo esta modalidad. El tradicional apego a la tierra y la convicción de querer dejar en un buen lugar a los hijos, acompaña a la cultura gallega. Sin embargo, la práctica del legado desinteresado está creciendo en la comunidad.

El perfil de los prestadores de los testamentos solidarios es muy variado y ha ido cambiando desde que la plataforma iniciara su actividad en 2006. Los años dejan ver como la participación de los hombres en este modelo de donaciones ha ido ganando un terreno tradicionalmente ocupado por mujeres. Según datos de la entidad, en la actualidad están casi equiparados. Además, las personas que otorgan testamentos solidarios son cada vez más jóvenes. El hecho de que sea una herencia ha sido un hándicap para muchos cabeza de familia que ahora, sin embargo, no perciben este tipo de testamento como una intromisión en el equilibrio familiar. Pero, a pesar de que madres y padres recortan puntos, sigue siendo terreno fundamentalmente de personas solteras.