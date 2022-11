La Xunta destapa impagos en el canon del agua y eleva hasta un 10 por ciento la recaudación

Hace dos años Augas de Galicia inició un rastreo para identificar domicilios de particulares y empresas que no estaban pagando por el canon del agua pese a estar obligados. Fruto de esa campaña se ha mejorado “la eficacia” en la recaudación, lo que ha permitido incrementar en casi un 10 por ciento los ingresos por esta tasa hasta los 57 millones de euros anuales.

El canon del agua es un tributo que grava el consumo de agua y que sirve para financiar actuaciones en materia de abastecimiento, saneamiento y explotación de depuradoras de aguas residuales. De su recaudación se encargan los ayuntamientos y las compañías concesionarias de la gestión del agua, pero el importe de esta tasa termina en las arcas de Aguas de Galicia.

Sin embargo, se detectó una bolsa de usuarios que no estaban registrados y, por lo tanto, no abonaban este tributo. Puede deberse a problemas de gestión de los municipios o a la picaresca de los usuarios. A ello se suma el riesgo de que las empresas no estén abonando el importe adecuado de acuerdo con el agua consumida o la carga contaminante que genera su actividad.

Augas de Galicia contrató entonces a una empresa privada para destapar esta bolsa de impagos. Esto permitió ya “en los últimos años” una evolución favorable en la recaudación. “Ahora se identifican y cuantifican mejor los pagos correspondientes”, explican desde la Consellería de Infraestruturas.

Esto explica que en el proyecto de Presupuestos de Galicia para 2023 el importe estimado de la recaudación del canon del agua se eleve hasta los 56,9 millones de euros, superior en un 9,15 por ciento a la cuantía prevista en 2022. En la Xunta aclaran, en todo caso, que en los últimos años ya se estaba recaudando precisamente más de lo que se calculaba inicialmente debido a la mayor “eficacia” en la gestión del tributo y ahora “se ajusta la estimación inicial al resultado final”.

Grandes consumidoras

Pero hay otra razón detrás del incremento del 10 por ciento en las cantidades recaudadas por el canon del agua: la Lei de Medidas de Garantía y Abastecemento contra a Seca introdujo el cobro de una cuota fija por volumen en el canon del agua a las empresas catalogadas como grandes consumidoras.

Aguas de Galicia defiende que lo recaudado con este canon le permite hacer control de vertidos, mantenimiento y limpieza de ríos... Y alega que los 56,9 millones de euros recaudados son una cuantía “muy inferior” a lo que tiene previsto destinar el próximo año para ayudar a los concellos a ejercer sus propias competencias de abastecimiento, saneamiento y depuración, que asciende a 108,4 millones de euros.

Desde la Consellería de Infraestruturas desvinculan además el aumento de la recaudación del canon del agua con la Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga, una norma con la que se promoverá la explotación conjunta de las redes de distribución de agua y alcantarillado de los concellos y que crea dos nuevos tributos: el canon de gestión de depuradoras, que sustituirá al actual coeficiente de vertido, y el canon de gestión de redes de colectores. Aunque desde la Xunta subrayan que estos dos nuevos gravámenes no encarecerán el recibo del agua pues solo “reordenan” tributos ya existentes, desde la Federación Galega de Municipios e Provincias han alertado de incrementos en la factura de hasta el 60 por ciento. E incluso el Consello Económico e Social ha instado a aclarar si esta futura ley engordará el recibo.