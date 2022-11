“Yolanda Díaz se marca una agenda en la que pretende que Podemos desaparezca”

Gonzalo Busqué comanda el movimiento Rexurdir Podemos, que buscará los avales necesarios para competir contra Antón Gómez-Reino en las primarias del partido morado para dirigir la organización en Galicia. Es crítico con el balance del líder saliente, al que achaca entregarse a Yolanda Díaz, lo que considera que hará desaparecer a su partido.

–¿Por qué se presenta para liderar Podemos Galicia?

–Después de la debacle que supuso la desaparición del partido del Parlamento de Galicia [en 2020], pedimos a Gómez-Reino que asumiese los resultados. Si no asumimos la responsabilidad de los errores, somos iguales que la vieja política. También nos preguntamos por la responsabilidad de la dirección saliente ante la pérdida continuada de capital humano.

–¿A quién se refiere?

–Puedo empezar por mí mismo y cómo me eliminan en Podemos Ferrol, o de una persona tan brillante y única de Podemos en Galicia que está en un concello en el órgano de gobierno como Gemma Otero en Ames o cómo se intenta decapitar a Meli Vázquez en Podemos Vigo. Pero además hay una docena de círculos con actividad. Hablan de 65 círculos activos, pero en 28 círculos solo hay una persona.

–¿Ha desaparecido Podemos de Galicia?

–Desgraciadamente.

–¿Culpa a Gómez-Reino?

–A él y a su dirección política. Es responsable por dejación. Le gusta mucho ir a Bolivia, Argentina, Israel... pero nos gustaría que estuviese aquí con la gente, cuando, por ejemplo, desaparece un barco con sus marineros. No puede dirigir el partido con el mando a distancia.

–Les propone una lista de consenso. ¿Aceptarán?

–No han hablado conmigo, pero no sé si aceptaría nuestras condiciones. Aceptaríamos que fuese candidato en las próximas generales, pero no seremos copartícipes de la destrucción de Podemos.

–Ustedes critican el apoyo de Gómez-Reino a Sumar. Con la tensión entre Podemos y Pablo Iglesias, por un lado, y el proyecto de Yolanda Díaz, por otro, ¿son estas primarias una elección entre Podemos y Sumar?

–Efectivamente. Sobre Sumar, lo tenemos claro, como la dirección nacional. Queremos formar parte del proceso si nos sentimos reflejados y se respeta la trayectoria de Podemos.

–Pero, Podemos también traicionó a sus aliados, como a Beiras, prometiendo dar autonomía a En Marea y luego sus diputados de la coalición trabajaron para Podemos.

–Unidas Podemos es un grupo confederal con posturas diferentes, con En Comú Podem o Izquierda Unida, con su voz y sus ministros, cosa que no hubieran alcanzado si no estuvieran en Podemos. Es un problema de cómo se concibieron las mareas. El impulsor principal de las mareas y el que después las barre es Gómez-Reino por cuenta de Yolanda Díaz. Achacarle a Podemos que un grupo de gente no tenga su propio espacio o que asuman espacio de Podemos no puede ser. En las últimas elecciones, la gente de las mareas estuvo en las listas y pasamos de ser la segunda fuerza política de Galicia a desaparecer por los problemas que se suscitan en las mareas, con ganas de asumir un protagonismo que corresponde a Podemos. Es la raíz del problema de la desaparición de las mareas, que se conciben como una plataforma personal. Si aceptásemos todo lo que propone Sumar, pasaría lo mismo: la desaparición.

–¿Yolanda Díaz era buena candidata si aceptaba las órdenes de Pablo Iglesias y es mala porque quiere marcar su propio rumbo?

–No. Echarle la culpa a Pablo Iglesias de todo es maniqueo. Se mantuvo en silencio hasta hace poco, cuando empezó a decir lo que las bases le transmitimos. Nos duele el silencio de Yolanda ante el acoso a Irene Montero porque nosotros hemos impulsado que ella esté ahí. Yolanda se marca una agenda en la que pretende que Podemos desaparezca. Hay ideas peligrosas como decir que queremos prescindir de los partidos. Cuando los movimientos de indignación cesan, desaparecen. La estructura de los partidos es un mal necesario.

–¿Iglesias teledirige el partido y a Ione Belarra y a Irene Montero?

–Eso es mantener un mito de que Pablo Iglesias es malísimo y lo dirige todo desde la sombra. No participa en la vida orgánica.