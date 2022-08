Un escudo sobre el patrimonio personal para asumir una herencia

Hace dos años, cuando su hermana Estrella falleció, Antonio decidió asumir su herencia, pero a beneficio de inventario. Desconfiaba de posibles deudas que pudiera haber generado y no dudaba de que no aparecerían más bienes derivados de su fallecimiento, así que optó por protegerse y cubrir posibles obligaciones que hubiera dejado su hermana con el patrimonio legado. Si este no cubría esos débitos, él no respondería con su patrimonio personal.

Esta es una vía que los propios notarios apuntan como mecanismo para no tener que rechazar una herencia, pero tampoco exponerse a perder patrimonio personal. Las renuncias a herencias baten su récord para evitar asumir las deudas asociadas Una lista detallada “Debe hacerse un inventario fiel exacto de todos los bienes de la herencia, hecho con las formalidades y dentro de los plazos que se establecen en el Código Civil; ello supone que el heredero ya no responde de las deudas del fallecido con su patrimonio personal, sino con los propios bienes de la herencia y hasta donde estos alcancen. También podrán pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia para deliberar sobre este aspecto”, apunta el decano del Colegio Oficial de Notarios de Galicia, José María Graíño. Eso sí, una vez realizado el inventario, este tiene validez siempre que se asuman los pagos pendientes del fallecido con cargo a su patrimonio. Si el heredero o herederos incumplen ese precepto, se invalida la cláusula “a beneficio de inventario”.