“Hai unha situación crítica coa inflación e precisamos un gran pacto de rendas”

Pedro Puy reapareceu no Parlamento o pasado mércores para votar o teito de gasto autonómico en 2023 logo do infarto que sufriu en maio na propia Cámara, percance que o levou a deixar o tabaco. Recuperado xa, o cerebro dos programas electorais do PPdeG e portavoz parlamentario da formación reclama un gran pacto político sobre rendas para combatir a inflación.

–Como se atopa logo do infarto?

–Perfectamente, estou moi recuperado.

–Pensou en deixar a política e cambiar de vida?

–Un sempre lle da voltas á cabeza. No meu caso, desgraciadamente, sempre se acaba impoñendo o sentido do deber.

–A política galega está marcada pola sucesión de Feijóo, substituído por Alfonso Rueda. Que mudou no partido e na Xunta?

–Hai un cambio xeracional, iso é o máis importante, que se ve en toda a estrutura da propia Presidencia, cun novo impulso e nova forma de facer política.

–Debe implantarse un novo estilo Rueda para manter os electores ou a herdanza de 13 anos e catro maiorías absolutas é suficiente?

–En política nunca se vive de herdanzas. Hai que tomar sempre inicitativas independentemente das circunstancias e en función das necesidades da cidadanía.

–No debate sobre o teito de gasto, falou das incertezas existentes, coa inflación desbocada e as consecuencias da guerra en Ucraína. Que marxe ten Galicia para actuar?

–O primeiro que hai que ser é realista. Estamos ante unha crise que desborda a situación galega e española. É algo internacional e estamos na UE, que ten moita capacidadde para afrontar a situación en moitos ámbitos, fundamentalmente na política económica a través da monetaria e do gasto púlico. Estao a facer de xeito máis acertado que como o fixo na crise financeira, soportando as economías de xeito consistente financiando emprego, cos ERE, ou a innovación con moi boas iniciativas. O que Galicia mellor pode facer é ser coherente con esas políticas europeas. No teito de gasto, por exemplo, no endebedamento pode ir polo recomendado no 0,3% ou reducilo máis. A Xunta está indo pola liña de Europa.

–Feijóo falou de “pufo” ao referirse á debeda publica xerada polo Goberno. Tamén son “pufos” os 11.000 millóns que deixou el na Xunta en endebedamento canto en 2009 eran sobre 3.500?

–A débeda é un instrumento que hai que usar con moita cabeza. Os niveis que ten España son un problema a longo prazo, problema que Europa de momento está obviando porque hai necesidades máis perentorias. O Goberno é consciente. Ademais, a mellor forma para reducir o endebedamento historicamente é a inflación, que favorece a debedores e perxudica a acreedores porque as cantidades que un debe perden valor. A inflación para reducir débeda é bo negocio para o Estado. A proposta do PP ao Goberno era que entendía que o Goberno podía aproveitar a inflación a curto prazo para conter un pouco os volumes de endebedamento, pero que tamén boa parte podería volver ás rendas máis baixas. O Goberno non entrou por aí e estou convencido de que é o mecanismo que ten a curto prazo para facer axustes sen que se note, entre comiñas. É moi vello. A forma máis antiga de baixar a débeda pública é deixar pasar o tempo e que haxa inflación.

–Como afecta esta problemática ao ambiente parlamentario?

–Non me preocupa tanto o ambiente parlamentario, senón o problema na rúa. Estamos afrontando unha situación moi crítica. É necesario un pacto de rendas, os custos da crise inflacionaria deben ser compartidos por todos, como se fixo cos Pactos da Moncloa. Tamén é positivo empezar a falar dun pacto fiscal amplo. Se falamos dunha reforma a fondo do sistema tributario, tamén sería un bo momento. É posible chegar a grandes acordos. O problema é que non hai interese en facelo. Cando se produce a remuda no PP e se fai unha proposta que daba pé a establecer comunicación co Goberno, non se abriu o diálogo. Non hai que lembrar episodios na historia en que a inflación levou a grandes crises políticas. Sabemos algo do pasado, é que se se fan as cousas con certos consensos, vainos mellor.

–Confía no acordo?

–En Europa si o hai.