Cuatro tumbas han sido profanadas en el cementerio del municipio lucense de Castroverde, por el que atraviesa el Camino Primitivo, y otras seis presentan daños. El alcalde, José María Arias, no encuentra explicación y apunta que “parece cosa de niños”. La Guardia Civil ha abierto una investigación sobre lo sucedido. “Esto no viene a nada, no tiene sentido el destrozar por destrozar. Es destrozar algo que no tiene mayor sentido”, lamentó el regidor de este concello lucense.