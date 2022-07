El alza de precios reduce la concurrencia de empresas a contratos de obras de la Xunta

El encarecimiento del precio de la energía y el alza de los precios amenaza con paralizar obras públicas. A las empresas no les salen las cuentas y temen trabajar a pérdidas si se ciñen a los importes que les ofrece la administración en las licitaciones. La Xunta reconoce que cada vez son menos las firmas que concurren a los concursos públicos de la Axencia Galega de Infraestruturas. De momento, solo uno de los 47 contratos de obra que ha licitado se quedó desierto: se trata del centro integral de salud Olimpia Valencia de Vigo. Sin embargo, en los concellos la situación es más grave y ya son varias las obras que no se han podido iniciar porque no hay empresas interesadas o bien han tenido que ser paralizadas por las constructoras ante los sobrecostes inasumibles.

Relacionadas Las primeras empresas piden a la Xunta renegociar contratos por el alza de precios