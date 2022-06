La escalada de los precios pone en jaque la reforma del centro social de Gondomar

Gondomar busca constructora para llevar a cabo la mayor inversión municipal del mandato y, probablemente, de la década. Ninguna empresa se ha presentado a los dos concursos públicos que el Concello ha convocado en los últimos diez meses para ejecutar el proyecto de mejora de la eficiencia energética del Centro de Desenvolvemento Local (CDL). Se trata de rehabilitar todo el exterior del antiguo colegio Enrique Rodríguez Márquez para acabar con las humedades y filtraciones de agua del interior y para reducir el gasto en calefacción. Un primer paso para transformar la vieja escuela gondomareña, que ronda ya el medio siglo de antigüedad, en el verdadero centro social de la villa. Por allí pasan cada día en torno a 500 personas de distintos clubes deportivos y asociaciones desde hace años sin que las viejas aulas hayan sufrido apenas cambios.

Los tejados de los dos edificios del CDL suman más de 2.500 metros cuadrados de amianto

La siguiente fase afectará al interior del inmueble, pero de momento habrá que superar los duros escollos de la primera, que rehabilitará fachadas y cubierta. Hasta en dos ocasiones ha quedado desierto el concurso público convocado por el Ayuntamiento de Gondomar tras obtener una ayuda del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Transición Ecológica que cubre el 80% del presupuesto de la obra. El primero arrancó en agosto. Ofertaba los trabajos de aislamiento térmico, acústico y antivibratorio del CDL en dos lotes. Por un lado, el del edificio más grande, el que albergaba las aulas, que mide 1.616 metros cuadrados, por 984.792 euros. Por otro, el de menor tamaño, donde se ubicaba la secretaría del antiguo centro escolar, de 331 metros cuadrados, por 260.442 euros.

Ninguna empresa se presentó y el gobierno decidió repetir la convocatoria con el mismo precio, pero rebajando las exigencias para ampliar el margen de beneficios. Lo hizo tras comprobar que el desinterés del sector se debía a la inviabilidad económica debido a la escalada de precios general, en especial la de los materiales de construcción “que nalgúns casos supera o 50%”, explica el alcalde, Paco Ferreira.

El Concello subirá un 10% el presupuesto en el tercer intento

La licitación volvió a activarse el pasado abril. Sí apareció una firma para la obra del inmueble de menor tamaño, Sergonsa Servicios S.L., que ha sido contratada por 213.810 euros. Pero el viejo colegio sigue sien pretendientes y el gobierno local trabaja ya en la remodelación del proyecto para sacarlo a concurso por tercera vez.

En esta ocasión habrá que subir el presupuesto de salida un máximo de un 10%, tal y como permite la ley, indice el alcalde. El IDAE tendrá que autorizar el alza del precio para volver a convocar la licitación y el regidor confía en que lo haga enseguida.

La obra es urgente, no solo porque la subvención obliga a que esté terminada en julio de 2023, sino porque “queremos adecentar ese edificio que utiliza tanta xente e mellorar as condicións de salubridade”. “Os tellados son de amianto. O do edificio pequeno, de 532 metros cadrados, xa se vai cambiar, pero no do grande temos 2.150 metros cadrados de uralita que é un material perigoso que queremos sacar de aí”, recalca Ferreira.