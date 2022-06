La Xunta suprime el bono alimentos que ayudó a llegar a fin de mes a 75.000 personas

Tras dos años de funcionamiento, la Xunta cancela su bono de hasta 300 euros para que familias con escasos recursos puedan comprar alimentos y productos de primera necesidad. La decisión de no prorrogar la vigencia de esta iniciativa se produce con el mayor encarecimiento de los precios en casi 40 años, con una inflación por encima del 10%, una situación que comenzó el año pasado, pero que se disparó con la invasión rusa de Ucrania. Desde su puesta en marcha, esta ayuda ha beneficiado a 75.000 personas y ha supuesto una inversión de 42 millones de euros.

“Una medida para una situación excepcional finaliza cuando acaba esa situación”, alegó ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal del Consello. Argumentó que ese bono se activó en plena pandemia –junio de 2020– “cuando había muchas restricciones que impedían que mucha gente pudiese trabajar”.

Podían solicitar la tarjeta básica quienes ingresasen entre 423 euros al mes, en caso de un hogar unipersonal, y 762 en el de una familia de siete miembros con niños pequeños. Con ella, lograban una tarjeta de crédito que recargaban con 150, 200 o 300 euros al mes si se trata de una, dos o más personas las que componen la familia. Con ese dinero, podían adquirir alimentos, productos de higiene y material farmacéutico de forma anónima.

En un primer momento, la ayuda tenía como vigencia seis meses, pero su éxito obligó a Política Social a ir ampliándola hasta que el pasado mes de febrero decidió que ya no concederían nuevos bonos. La fecha de finalización era junio, por lo que desde hoy ya no cobrará esa ayuda ninguna familia en Galicia, decisión que coincide con la escalada de precios y con las exigencias por parte de la Xunta de iniciativas del Gobierno central contra la inflación.

“Galicia fue una de las pocas comunidades que puso en marcha una prestación de emergencia de este tipo, que, además, permitió liberar a los concellos de hacer frente a este tipo de ayudas de emergencia”, alega la Consellería de Política Social.

Por otro lado, Rueda anunció también que ayer mismo enviaría una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, preguntando por la llegada de los trenes Avril, prevista para julio. Se trata de unos vagones con un ancho diferente al actual y que en estos momentos solo llegan a Ourense. A partir de su puesta en marcha, el viaje a A Coruña y Vigo a Madrid se reducirá en 20 minutos. “Mañana [por hoy] empieza el plazo comprometido sin que se sepa absolutamente nada”, declaró antes de afear de nuevo al presidente del Gobierno que no le haya respondido a su petición de entrevista. “No es que no se produjera la reunión, es que no tuvimos ni contestación”, resumió.

Por otro lado, Rueda se reunió también con el consejo de Administración de la Sociedad Impulsa Galicia, un foro de colaboración público-privada con un capital fundacional de 5 millones creado en abril de 2021. Está integrado por Xunta (40%), Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%). De ella destacó sus “buenas ideas y buenos proyectos” para la transformación y recuperación económica de la comunidad.