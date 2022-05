Feijóo exige a los suyos “currar” para transmitir que “gestionarán mejor” que el Gobierno de Sánchez

Por primera vez en 16 años, Alberto Núñez Feijóo se subió al estrado en un congreso del PP de Galicia sin ser candidato a presidirlo o en condición de jefe del partido. Lo hizo ya como patrón máximo de la organización a nivel estatal tras abandonar la presidencia de la Xunta y del partido en la comunidad, combinando la nostalgia inducida por el portazo a una etapa, los halagos a su relevo, Alfonso Rueda, y la esperanza de lograr la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales previstas para finales del año que viene. “No se vota por inercia. Se vota si hay expectativa de mejora. Nadie tiene los votos de hace cuatro años. Los contadores están a cero”, arengó a los suyos.

En su equipo se percibe optimismo, alimentado por unas encuestas que reflejan la recuperación de la marca PP y de su recién estrenado liderazgo, pero que coinciden en que cualquier gobierno presidido por Feijóo deberá contar con Vox, como sucede en el caso de Castilla-La Mancha.

“No se vota por inercia, el contador está a cero”, alerta el dirigente popular

Feijóo, que percibe vientos de cambio de ciclo a pesar de la habilidad del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para mantener sus apoyos parlamentarios, se puso el traje que más le gusta: el de gestor. “Estamos para gobernar mejor, gestionar mejor, respetar más, no insultarnos nunca. Estamos para proteger las instituciones del Estado y que el Gobierno no esté por encima del Estado. Estamos para que el presidente del Gobierno sea el primer español no para estar, sino para servir”, expuso para tratar de marcar diferencias con Pedro Sánchez.

Lamenta que el fin de la legislatura dependa de los socios del Ejecutivo

En su opinión, el socialista es rehén de apoyos de ERC o Bildu porque prioriza su supervivencia política. De hecho, Feijóo, que recientemente insinuó su deseo de que se adelantasen las generales, vinculó el fin de la legislatura a estos partidos. “Para las generales dependerá de Esquerra y Bildu. Es la realidad política española. Dependerá de que Yolanda [Díaz] se lleve bien con Podemos y Podemos con Yolanda. Dependerá de cualquier eventualidad salvo de lo que le interese a España”, expuso.

El contexto es crítico, prosiguió, debido al alza de precios, la influencia de la guerra en Ucrania y lo que considera mala gestión económica del Gobierno. Ahí tiró de su relato, el del presidente que logró cuatro mayorías absolutas surfeando crisis como la financiera surgida en 2009 y la del COVID-19. “¿Alguna vez me tocará algún período donde no haya crisis?”, se preguntó el expresidente de la Xunta.

En ese punto, recuperó los datos con que ensalzó su propia gestión y que antes había expuesto Miguel Tellado, que también se despidió de la Secretaría Xeral, que pasa a Paula Prado, para acompañar a Feijóo al cuartel general del PP estatal en la calle Génova de Madrid.

Feijóo propuso para España el modelo gallego no solo de estabilidad política, sino de gestión. “Mantuvimos el autogobierno porque no fuimos intervenidos. Mejoramos los servicios públicos y mantuvimos una Galicia solvente”, resumió.

Y es que el dirigente quiere un PP nacional “que se parezca al gallego”, un partido “ganador, unido y comprometido”, donde todos sus cuadros y militantes de base deben estar preparados para las elecciones municipales, primero, y las generales, después: “Hay mucho curro. Aquí se viene a currar y no a posturear”.

En la sesión también intervinieron los presidentes provinciales de A Coruña (Diego Calvo), Lugo (Elena Candia) y Ourense (José Manuel Baltar), pues todavía no se ha elegido sustituto de Rueda en Pontevedra. Los tres mostraron su “compromiso” con su nuevo jefe de filas.