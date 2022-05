Los ciberataques a la Xunta se disparan: en un solo año aborta 40 millones de amenazas

El delincuente no necesariamente está en la calle, puede esconderse detrás de un ordenador a miles de kilómetros de distancia, y causar estragos en grandes corporaciones y organismos públicos con solo darle a un botón. La Xunta no se libra de esta ciberdelincuencia, que además está en auge. Solo el pasado año los sistemas de la Administración autonómica abortaron 40 millones de ciberataques. Son más de 100.000 amenazas diarias, que obligan al Ejecutivo gallego a no bajar la guardia. El volumen de incidentes se ha disparado en tres años un 50 por ciento –en 2018 se registraron 27 millones de ataques, según datos de la Axencia pola Modernización Tecnolóxica (Amtega)–.

