Tráfico, en alerta por el aumento de viajeros en coche sin cinturón de seguridad: 120 cada día

Su uso reduce un 50% el riesgo de fallecimiento y las lesiones, en torno al 75%. Pese a que solo son necesarios un par de segundos para abrocharse el cinturón de seguridad, todavía hay conductores y pasajeros que inician un viaje sin el clic salvavidas o incluso que trasladan a menores sin sillas de retención infantil. Aunque parezcan comportamientos más propios de hace décadas, hay usuarios que se ajustan el dispositivo de seguridad por detrás de la espalda para ir más holgados al volante y evitar escuchar el pitido que alerta de que no está abrochado, otros tiran de él cuando se aproximan a un control para tratar de esquivar la sanción y otros se siguen justificando con la tan manida frase: “Es que voy aquí al lado”. El problema es que han repuntado los fallecidos que no hacían uso del cinturón de seguridad: en 2021 una de cada cuatro víctimas mortales en accidentes de tráfico viajaban sin dispositivos de seguridad, en concreto el 26%, cuatro puntos más que el ejercicio anterior. En las carreteras gallegas, de los 78 fallecidos 16 no llevaban cinturón. Para tratar de frenar estas estadísticas, la DGT puso en marcha este mes una campaña especial de vigilancia que se saldó con 120 interceptados cada día.

En el dispositivo de control que arrancó el lunes 4 de abril y se prolongó hasta el domingo día 10 fueron controlados en la red viaria de la comunidad 38.616 vehículos, de los que 848 fueron denunciados por no hacer uso del cinturón o sillas de retención infantil, en el caso de los niños, según el Sector de Tráfico de Galicia facilitados por la Jefatura de Tráfico en A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros de la comunidad. Este balance deja una tasa infractora del 2,2% que revela una tendencia al alza respecto a la registrada en el año preCOVID. Entonces fue del 1,4% con casi 43.000 que derivaron en 601 sanciones. Desde el pasado 21 de marzo, viajar sin cinturón de seguridad cuesta más. No en multa económica, que se mantiene en 200 euros, pero sí en retirada de puntos del carné: tres créditos menos frente a los dos que se detraían antes. Cuatro sanciones por no llevar el dispositivo de seguridad bastarán para dejar el saldo de puntos a cero y, consecuencia, quedarse sin carné y tener que hacer un curso de reeducación vial y pasar un examen para poder ponerse de nuevo al volante. Las estadísticas confirman que se trata de una conducta sobre la que habrá que seguir dando la batalla: en los últimos cinco años, unos 1.500 conductores gallegos suman al menos dos denuncias por viajar sin cinturón de seguridad, lo que suponen el 10% del total de reincidentes por este comportamiento detectados en España. De las cuatro provincias, Pontevedra y A Coruña son por este orden las que presentan la tasa más infractora: 2,8% y 2,22%, respectivamente. En el caso de las carreteras pontevedresas fueron interceptados 192 usuarios sin cinturón de los 6.832 controlados y en las vías coruñesas, 226 usuarios en las 11.963 inspecciones realizadas. También por encima del índice infractor en la comunidad están los casos detectados en Lugo: 273 de 13.105 vehículos controlados, lo que supone el 2,08%. Y finalmente, en Ourense la tasa es del 1,74%; 117 denuncias de 6.716 vehículos sometidos a vigilancia. Por tipo de vehículos, aunque en cifras absolutas son los turismos los que suman más sanciones por no llevar el cinturón de seguridad (739), seguidos de lejos del transporte de mercancías (91) y finalmente los autobuses (14) y los taxis (4), son los camiones los que presentan la tasa más elevada (3,32%). Casi a la par está el índice de conductores de autobús y de turismo que no hacen uso del dispositivo de seguridad, 2,5% y 2,14%, respectivamente. Y finalmente los taxis (0,43%). Por tipo de vehículos y provincias, A Coruña y Lugo son, por este orden, las que suman más denuncias por circular en turismos sin cinturón de seguridad. En una semana fueron interceptados 238 y 232 conductores y pasajeros sin el dispositivo, respectivamente. Le sigue en el ranking los sancionados en Pontevedra (166) y cierra la lista Ourense (103). En los taxis, las cuatro denuncias interpuestas se reparten entre Ourense (3) y Pontevedra (1); y en los autobuses 12 fueron en Lugo, una en Lugo y otra en Ourense. De las sanciones al transporte de mercancías, Lugo concentra 29 A Coruña 27, Pontevedra 25 y Ourense 10.