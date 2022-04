“¿Rueda? Lo importante es buscar una persona con la que esté a gusto todo el partido”

Es uno de los hombres fuertes del PPdeG que sonaba como posible relevo de Feijóo. Pero tras el nombramiento del coruñés Diego Calvo como presidente del Comité Electoral del PP nacional, sus opciones se desvanecen. Ahora todas las miradas, como reconoce, se centran en el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, aunque él prefiere guardar su opinión sobre el mejor candidato a la sucesión.

–Feijóo le ha colocado en el núcleo duro del PP nacional. ¿Se esperaba este nombramiento o se vio con opciones para presidir el PP gallego?

–No es cuestión de verse con opciones o no. En Galicia lo hemos hecho bien durante estos últimos 20 años y ahora tenemos que seguir haciéndolo. Además, en este partido afortunadamente tenemos muchas personas que pueden estar al frente, personas con experiencia de partido, de gestión... lo típico es decir los 42 diputados, pero hay mucha gente que puede encabezar el partido y hacer un gran trabajo. Lo importante es hacerlo en equipo, porque ninguno de los que hay, incluido Feijóo, lo podría haber hecho solo.

–Por esa experiencia de gestión y partido estaba usted en las quinielas también.

–Eso en su momento se hablará entre todos y se verá qué decidimos. Los importante es hacer un buen equipo y que todos remen en la misma dirección.

–¿Es Alfonso Rueda el mejor posicionado ahora tras los nombramientos en el PP nacional?

–Es que no se trata de posicionar. Lógicamente es el vicepresidente primero y es normal que las miradas estén puestas en él. Pero lo importante, repito, es buscar una persona que integre todas las sensibilidades, que esté a gusto todo el partido con él y que trabaje en equipo. Hay muchas personas que podrían estar ahí.

–Dice que no se trata de posicionar… ¿Es Rueda el mejor candidato a la sucesión?

–Seguro que si preguntamos a todos los afiliados, que son casi 100.000 en Galicia, cada uno diría una cosa distinta.

–¿Y Diego Calvo…?

–Yo tengo opinión, que prefiero darla en los órganos del partido cuando llegue el momento.

–¿Qué virtudes tiene Rueda para ser el relevo a Feijóo?

–Es una persona que lleva muchos años, desde el primer día en el Gobierno de la Xunta. Y fue secretario del partido. En ese sentido, creo que cumple las condiciones que hay que tener.

–¿Cree que Feijóo tutelará desde Génova el partido en Galicia?

–Me imagino que no querrá. Estoy seguro de que no le iba a dar tiempo. Ser líder de la oposición a un Gobierno como el de Pedro Sánchez requiere tiempo, muchos asuntos sobre los que trabajar, sobre los que llegar a acuerdos, otros temas que criticar. No hay tiempo material. Eso no quiere decir que con el rabillo del ojo no esté pendiente de su tierra.

–¿Y será el capitán de la Xunta en la sombra?

–No creo que se ponga a mandar en Galicia. Solo faltaría. No tiene tiempo tampoco. Igual que pasaba en Galicia, cuando eran los temas provinciales, confiaba en nosotros, estoy seguro de que ahora va a confiar en el presidente del partido en Galicia.

¿Qué papel debe tener A Coruña en la etapa postFeijóo?

–Hemos tenido el mejor resultado en unas elecciones autonómicas y además representamos a una provincia que somos más del 40% de la población y del PIB. Es la provincia que más aporta a Galicia, en consecuencia, el PP de A Coruña debe estar representado en el PP de Galicia. Tiene que tener su peso específico, el que le corresponde.

–Aunque la elección del nuevo líder se haga a través de un congreso, ¿de cara a la opinión pública puede entenderse que el proceso está más que atado y que al fin y al cabo es un dedazo?

–Es fundamental que hubiera un congreso. No lo había dicho públicamente hasta ahora porque no me pareció oportuno, pero sí que lo había manifestado en los foros del partido. Es fundamental un congreso, que lo elijan los militantes. Cuando vas a un congreso y lo eligen los militantes, eso no lo puedes controlar. Puede aparecer cualquier candidato y al final es la decisión de los afiliados, compromisarios los que van a decidir si esa persona se convierte en presidente. Por tanto, pensar que deslegitimamos el congreso es un mal camino para empezar. El congreso es la mejor manera para hacer la sucesión en Galicia.

–Las elecciones municipales se librarán en 2023. ¿Quién asumirá los resultados? Si los resultados no son los esperados, ¿hay margen para convocar un nuevo congreso y nombrar a otro presidente?

–Sería bastante pretencioso pensar que la persona que esté al frente hasta las municipales, que va a quedar un año, va a tener responsabilidad directa en los resultados. En primer lugar, dependen de los candidatos que pongamos. Hay que acertar en esa designación. En segundo lugar, los candidatos tienen que saber hacer equipos. Y en tercer lugar influye el momento. En el año 2011 tuvimos un buen resultado en los ayuntamientos, 2015 y 2019 no fue todo lo justo que queríamos. Muchos alcaldes pagaron los recortes que hubo que llevar desde el Gobierno de Rajoy. Espero que esa ola venga a favor, acertemos lo máximo posible en la elección de candidatos y también en la formación de sus equipos, programa y campaña.