En plena pandemia 159 médicos gallegos pidieron el certificado que les permite trabajar fuera

Aunque en su profesión no hay paro y los sistemas sanitarios públicos se los rifan –de hecho, Galicia ha empezado a contratar a médicos sin especialidad para tareas de apoyo en atención primaria–, no son pocos los facultativos que miran al exterior del país en busca de mejores oportunidades laborales. Con esa intención, aunque no todos la llevan a la práctica, deben solicitar en sus colegios un certificado, denominado de idoneidad, que también precisan para ejecer el voluntariado fuera, por ejemplo. En los dos últimos años, en plena pandemia, un total de 159 facultativos demandó este tipo de documento en Galicia. Esos 159 médicos –84 en 2020 y 75 en 2021– requirieron un total 212 certificados, según trasladan desde el Consejo General de Colegios Médicos (CGCOM), ya que cada candidato puede pedir varios.

La cifra gallega de 2021 es inferior a la de 2020, que ya había supuesto un descenso con respecto a los 155 documentos de esas características expedidos por los cuatro colegios médicos provinciales de la comunidad en 2019. Aun así, si se consideran los datos desde 2011, incluido, los certificados de idoneidad expedidos rozan los 1.400. Con el último dato a la baja, Galicia se desmarca de la remontada estatal, donde se registró el récord de solicitudes: un total de 4.130, repartidas entre 2.423 demandantes. El análisis estatal permite saber que que se trata de facultativos jóvenes –el 43,5% tienen menos de 36 años– y la especialidad mayoritaria es la de medicina de familia. Datos de colegios gallegos, como el Colexio Oficial de Médicos de Pontevedra, que emitió el pasado año 33 documentos según el CGCOM, sí permiten saber que en 2021 el destino preferido de los colegiados que pretendían salir fuera fue Portugal y, en el año previo, el país luso y Reino Unido. Pero no todos se usan. Aunque en el 73%de certificados totales la meta es poder salir al extranjero –otros tienen fines administrativos, casi la mitad de los expedidos en Ourense–, de los 2.423 profesionales solicitantes, solo 395 cursaron baja de sus colegios.