Galicia ocupa la décima posición en fondos europeos por habitante

El Gobierno central tiene presupuestado casi 24.200 millones de euros en fondos europeos destinados a la recuperación de las secuelas económicas y sociales de la pandemia, de los que 11.247 se han transferido a las comunidades autónomas. La asignación se hace por proyectos competitivos que presentan los distintos territorios, pero en un análisis de la gestión realizada de estos recursos procedentes del programa Next Generation se puede comprobar que el reparto, hasta el pasado 31 de diciembre, es bastante desigual. Galicia ocupa la sexta posición en términos absolutos, con 681 millones euros transferidos, pero en cuanto al dinero por habitante, baja a la décima posición, con 253 euros per cápita, una cifra muy alejada de los 412 euros que ha recibido Extremadura, territorio que encabeza esta clasificación.

La comunidad que más fondos ha percibido es Andalucía, gobernada por el PP, con 1.915 millones de euros, seguida de Cataluña (1.579) y Madrid (1.213). Tras ellas figuran Valencia, con 1.055 millones y Castilla y León, con 742. En sexto lugar aparece Galicia (681), a pesar de que los gallegos son más numerosos que los castellano leoneses.

Pero esta clasificación sufre un completo revolcón si se calcula la asignación por habitante. Porque entonces Extremadura pasa de la décima posición a la primera y Galicia se cae al puesto décimo. Entre ambas comunidades están La Rioja (353 euros per cápita), Navarra (315), Aragón (313), Castilla y León (312), Asturias (296), Castilla-La Mancha y Cantabria (293) y Baleares (255).

Y a la cola figura Madrid (180 euros por habitante), seguida de Cataluña (206) y Valencia (208).

Nivel de ejecución

Lo que no se conoce, porque el Gobierno central no dispone de esos datos, es el nivel de ejecución de cada comunidad autónoma de los fondos recibidos, aunque hay algunos cálculos no oficiales, realizados por expertos, que cifran en un 20% la gestión efectiva media de las autonomías en su conjunto.

Sin embargo, la queja más contundente del PP no está provocada por si unas comunidades reciben más que otras tanto en números absolutos como en la asignación por habitante, sino por los 9 millones de euros de uno de los programas de empleo que tiene como destinatarios a País Vasco, Navarra, Extremadura y Valencia y que Moncloa repartió por asignación directa. Distribución con la que están en desacuerdo las autonomías del PP que anunciaron su intención recurrir a la vía judicial. La Xunta también comparte esta opinión, pero antes de presentar la denuncia formal esperará a conocer la respuesta que le dé el Gobierno central al requerimiento enviado el pasado mes de diciembre.

Hasta el pasado 31 de diciembre y según el balance de los fondos Next Generation gestionados durante 2021, cuatro de las seis comunidades que reciben más fondos están gobernadas por el PP. Son Andalucía, Madrid, Castilla y León y Galicia. El 44% de los 11.247 millones de euros distribuidos se ha ido a feudos del Partido Popular, su suman casi 5.000 millones.