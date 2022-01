La Feria Internacional del Turismo (Fitur) abrió ayer sus puertas en Madrid con un acto oficial, presidido por los Reyes, que arrancó en el expositor de Galicia, ya que fue el primero que visitaron, acompañado por el titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, con el fin de respaldar la celebración del Xacobeo, dado que se prolongará también este año en una decisión excepcional. Posteriormente, Feijóo esbozó las líneas de lo que busca Galicia en 2022. La comunidad proyecta “color y luz” al turismo nacional e internacional para combatir los tonos “grises y negros” con que la pandemia ha teñido la vida desde marzo de 2020, pero, sobre todo, ofrece ser un “destino seguro” frente al COVID.

“Galicia es la comunidad con la menor mortalidad por coronavirus, es la comunidad con menor tasa de hospitalización por COVID y es la que tiene el índice de vacunación más alto. Somos la comunidad más segura de España”, destacó Feijóo. Son mensajes que en Galicia no resultan nuevos, pero que el presidente de la Xunta quiso reivindicar aprovechando el altavoz de Madrid y una de las mayores ferias sectoriales del mundo dedicadas al turismo.

“Siempre es buen momento para visitarnos”, sostiene

Feijóo estuvo arropado por varias autoridades nacionales, sobre todo del Partido Popular, como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, o la vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor, entre otros.

En este contexto, Almeida, que tomó la palabra definiéndose como un habitual del Camino de Santiago, defendió que “para no ir a Galicia hay que buscar una excusa” y puso en valor que se haya conseguido alargar el año Xacobeo otro año más. Aspecto, este último, también destacado por la ministra de Turismo, Reyes Maroto, durante su visita al expositor gallego.

“El diseño del stand es un alegato al optimismo, porque es el regreso a la luz y al color frente a una pandemia que quiso teñir de grises y negros”, se arrancó Feijóo en la presentación de Galicia como destino turístico, en el que precisamente el Xacobeo será una de las piezas sobre las que se asiente la promoción este año. “Siempre es buen momento para visitar Galicia y siempre hay sitio para quien desee conocerla”, enfatizó.

Eso sí, el presidente rechazó que Galicia y el Camino de Santiago se puedan convertir en un “parque temático”, sino en un destino de “calidad” y en un “camino interior” que, además, “produzca millones de puestos de trabajo”.

En este punto, Feijóo puso en valor las inversiones de la Xunta en el sector turístico y la adaptación de albergues y caminos como lugares seguros. “Estamos enfocados en el año 2022 como un destino internacional de referencia, nuestro llamamiento es global porque el Xacobeo es la fiesta universal de la Europa occidental”, proclamó para concluir su intervención.

Estrella Galicia: dos nuevas experiencias MEGA, el museo de la cerveza de Estrella Galicia, regresa a Fitur con el objetivo de divulgar la cultura de la cerveza y poner en valor su potencial de atracción turística. Lo hará con dos iniciativas, un “ecotour” por las Mariñas Coruñesas, que suministran agua y lúpulo a la fábrica, y una experiencia de “cerveterapia”, con incluye un completo masaje con cerveza.

Parques naturales

La delegación gallega en Fitur fue muy amplia, pues además de Feijóo, intervinieron el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, o la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Entre los productos que pusieron sobre la mesa figura la nueva iniciativa “7 días, 7 parques” para conocer las Cíes y los seis parques naturales que hay en la comunidad, que lleva incluida la concesión de un premio. Las 20 primeras personas que visiten los siete parques (el Illas Cíes es nacional) serán recompensadas con un fin de semana para dos personas en un hotel localizado en el área de influencia de estos enclaves.

Para completar el reto solo hace falta solicitar un pasaporte en los centros de interpretación y sellar la casilla respectiva para acreditar que se hizo la visita. Luego se escanea y se envía a la Xunta.

Los Reyes abren Fitur con Galicia y visitan el puesto de Marruecos Los Reyes inauguraron ayer la nueva edición de Fitur con un recorrido por varios expositores comenzando por el de Galicia en una primera jornada marcada por las largas filas para acceder al recinto debido a las medidas de seguridad para evitar contagios. Felipe VI y Letizia también visitaron el puesto de Marruecos, país que llamó a consultas a su embajadora el pasado mes de mayo en plena crisis y aún no ha regresado. Desde Zarzuela explicaron que el recorrido por Fitur lo prepara cada año la dirección de la feria, que propone a Casa Real toda una serie de paradas en las que se tiene en cuenta distintos aspectos como empresas relevantes, nuevos expositores y también un cierto equilibrio geográfico y de peso turístico. No obstante, el que Marruecos haya figurado en este recorrido cabe interpretarse como un nuevo gesto hacia Rabat, después del mensaje enviado el lunes por Felipe VI al reino vecino con la intención de dejar atrás la crisis diplomática entre los dos países a cuenta de la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, y la negativa a reconocer como marroquí el Sáhara Occidental. Don Felipe habló por primera vez sobre esta cuestión en su discurso al cuerpo diplomático, señalando que ambos gobiernos “han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI, sobre pilares más fuertes y sólidos”.

“Se espera que el turismo recupere en 2023 los niveles de antes de la pandemia” María Valcarce - Directora de Fitur

María Valcarce dirige Fitur desde la última edición normal. Llegó en 2019, organizó la de 2020 y después se ha pegado con todos los obstáculos de la pandemia para sacar adelante la de 2021, trasladada a mayo, y esta de 2022, que vuelve a su lugar habitual en el calendario.

–Simplemente poder celebrarse ha sido para Fitur un éxito. ¿Cuánto ha costado mantener la feria contra el virus?

–Nos hemos movido en un entorno de incertidumbres en el que tuvimos un apoyo muy sólido del sector y nos ayudó el deseo de expositores y administraciones de dar continuidad a Fitur. La edición de 2021 la empezamos a planificar para enero, pero en septiembre de 2020 ya se hizo evidente que la situación no estaría suficientemente restituida y se tomó la decisión postponerla a mayo. Tuvimos una feria muy particular, pero con bastante presencia internacional y exitosa, sabiendo que no podía llegar a su dimensión normal, pero también que poder celebrarla era un gran éxito porque estábamos diciendo que había voluntad de reiniciar la actividad turística.

–Ahora vuelve la normalidad, al menos en las fechas. ¿Con cuántas dudas?

–Siempre hay gente que te las plantea. No es posible huir de todas las incertidumbres, pero hemos monitorizado la situación y hemos decidido seguir adelante. Esa es la postura de Ifema (Institución Ferial de Madrid), que desde marzo de 2021 empezó a hacer eventos, con protocolos estrictos y cuidadosos de seguridad, y está ya casi a pleno rendimiento. Fitur es la feria más importante de Ifema y la afrontamos con mucho entusiasmo y fuerza, esperando que sirva para contribuir al despegue de la actividad turística.

“Fitur es un mensaje muy potente sobre la posibilidad de hacer convivir la actividad y la seguridad sanitaria”, asegura la directora de la feria

–¿Urge sobre todo infundir confianza en los mercados?

–No solo. El objetivo es contribuir a la reactivación. El hecho mismo de que la feria se celebre propicia el establecimiento de muchos contactos de negocio que preparan el despegue de la actividad turística. Esa es nuestra principal función. Pero además Fitur es un escaparate de destinos y empresas turísticas y de los mensajes que quieren mandar al mercado; y esta vez, desde luego, el de la confianza en que es posible retomar la actividad con seguridad estará presente en los stands. La propia celebración de la feria supone también una manera de dar ejemplo sobre la certeza de que la actividad comercial, económica y turística es compatible y puede convivir con la seguridad sanitaria.

–La feria es el mensaje...

–Sí. Uno muy potente respecto a esa posibilidad de hacer convivir la actividad con estos tiempos revueltos y con un esquema de seguridad sanitaria. Hay muchos otros eventos que al saber que Fitur se hace, entienden que seguir adelante es posible. No hay que olvidar que la feria está enfocada al negocio, y que en sus tres primeras jornadas es estrictamente profesional, centrada en reuniones comerciales que favorecen muchos acuerdos comerciales imprescindibles para la actividad turística.

–En Ifema se va a hablar mucho de la fecha de recuperación de los niveles prepandemia en el sector turístico. ¿2023?

–Hay muchos expertos haciendo estudios con rigor. Yo puedo hablar de lo que escucho a unos y otros, y la conclusión que saco es que se espera que el crecimiento comience de manera fuerte y sostenida ya en 2022, pero que los niveles prepandemia se puedan alcanzar efectivamente en 2023.

–¿Es ahora más difícil que nunca vender turismo?

–Yo creo que la gente está deseando viajar, que lo único que falta es que se levanten las restricciones y el turista se sienta definitivamente seguro, pero no es en absoluto un problema de demanda. Al revés. Quizá incluso se haya agudizado el deseo de viajar. Cuando no tenemos algo nos damos cuenta de cuánto nos importa y, en cuanto se perciba la seguridad, en el momento en que se vayan eliminando las restricciones que se mantienen en algunos destinos se va a producir ese movimiento turístico que todos deseamos porque es muy importante para la economía, pero también porque es lo que nos gusta hacer. Porque el mundo está hecho para ser conocido y explorado por las personas.