Política y polémica son dos palabras que se suelen dar la mano. Lo que se dice desde un partido se discute desde otro y viceversa. A veces el debate versa sobre temas constructivos, otras se atasca y casi siempre termina en ataques de un bando hacia el otro. Así sucedió este sábado con la visita del alcalde de Madrid a Vigo para presenciar la muestra del arquitecto Antonio Palacios en el Museo del Mar.

Fue el popular José Luis Martínez-Almeida el primero en prender la mecha con una crítica a Abel Caballero por su iluminación navideña: "Creo que cuando se hable de las luces, se tiene que hacer para el disfrute de los ciudadanos y no para enaltecimiento de uno mismo", a lo que añadió que todavía no había visto las luces de Vigo porque "desde Madrid no se ven".

De la presencia del alcalde de la ciudad del oso y del madroño también quiso hacerse eco Carmela Silva, presidenta socialista de la Diputación de Pontevedra, aunque sin interpelarte a él directamente. Lo hizo desde su perfil en Twitter con un mensaje en alusión a la estatura de Almeida que no tardó en ser contestado por el PPdeG: "Hoxe un señor baixiño de Madrid andivo por aquí. Creo que ven a ver se aprende algo".

En cuestión de minutos llegó la réplica de los populares criticando que la presidenta de la Diputación recurriese a un defecto como su altura para atacar a su oponente: "Es compatible pensar distinto y no usar el físico para atacar a nadie. Ni la edad, ni el género o la condición sexual", responden. Desde el Twitter del PPdeG añaden que "la política necesita personas educadas midan lo que midan" y recuerdan el problema que se le ha presentado al entorno de Carmela Silva esta semana desde el Tribunal Supremo. "Saludos a tu cuñada", ironizan después de que esta semana se ratificase la condena a un alto funcionario de Vigo por enchufismo en el concello a una familiar de la presidenta de la Diputación.

Abel Caballero: "Al alcalde de Madrid le irrita que Vigo haya hecho unas luches mucho mejores que las hizo él"

Abel Caballero también ha querido responder a Martínez-Almeida. “Al alcalde de Madrid le irrita que Vigo haya hecho unas luches mucho mejores que las hizo él. Es una opinión generalizada de todo el mundo que viene a Vigo de Madrid. No hay comparación posible, quiso echarle un pulso a Vigo y lo perdió", manifestó el regidor vigués

"Nosotros le queremos mucho a la ciudad de Madrid, pero su alcalde no es capaz de hacer un alumbrado acorde a los gustos y a la dignidad de su ciudad", a lo que añadió que "es cierto que las luces de Vigo no le gustan a Feijóo. Feijóo es la única persona que yo conozco que nunca viene a ver las luces".