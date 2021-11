La explotación comercial del AVE a Galicia arranca tras 20 años del inicio de las obras

Esta será la primera Navidad con la línea de alta velocidad a Galicia en pleno servicio, que dará inicio el próximo 21 de diciembre cuando los primeros pasajeros lleguen desde la Estación de Chamartín a Ourense o viceversa. Tras 20 años desde el inicio de las obras, la explotación comercial de la línea de alta velocidad en la comunidad arranca hoy con la comercialización de los primeros billetes, después del primer viaje oficial de pruebas del tramo Pedralba de la Pradería hasta Taboadela, que supone la terminación de 119 kilómetros de recorrido con una difícil orografía con 30 túneles y otros 30 viaductos. Autoridades de diferentes administraciones públicas completaron el recorrido en 2 horas y 18 minutos, desde la estación madrileña a la ourensana, pasando por Zamora y Puebla de Sanabria.

La comercialización de los billetes de alta velocidad se inicia con una campaña de promoción que estará disponible desde hoy y que se alargará durante las próximas dos semanas para la adquisición de los 250.000 billetes que se ponen a disposición de los usuarios, por valor de 15 euros. Estos billetes tendrán una validez desde el 21 de diciembre del presente año hasta el próximo 22 de septiembre de 2022, independientemente del origen y del destino. Además, la campaña promocional no solo afecta a trenes AVE sino que también estará disponible para trenes Alvia. La explotación del servicio ofrece dos trenes de ida a Madrid y dos de vuelta a Galicia, en horario de tarde y de mañana. Así pues, los ourensanos verán como arranca el primer AVE el próximo 21 de diciembre a las 6.30 horas de la mañana y el segundo servicio partirá cuando se marquen las 16.25 horas del reloj de la Estación de Empalme. De la capital a Galicia, también habrá un tren por la mañana que partirá a las 10.00 horas llegando a las 12.15 y otro por la tarde, saliendo de las 20.35 horas y llegando a las 22.50 horas. Una línea ferroviaria que permite reducir los tiempos del noroeste peninsular con la meseta: de los 54 minutos menos desde Vigo y Pontevedra, hasta una hora y 28 minutos menos desde Ourense.

Además, también se aumentarán los servicios ferroviarios en la ciudades gallegas pasando de 6 a 10 trenes en Ourense, Santiago y A Coruña, de 4 a 8 en Vigo, de 5 a 7 en Pontevedra y de 3 a 4 en Lugo. Los más atentos podrán conseguir un billete de línea de alta velocidad a un precio desde 15 euros, durante el día de hoy. Pero desde Renfe señalan que no hay una tarifa básica para todos los asientos, si no que oscilaran atendiendo a tres criterios. El primero será el tipo de billete que el usuario quiera adquirir. El más barato será el ‘Básico’ que no permitirá cambios ni devoluciones; el ‘Elige’ tendrá una serie de privilegios; y el ‘Premium’ tendrá la posibilidad de poder cambiar el billete, devolverlo según los casos y también otro tipo de extras como el servicio de restauración y hostelería en plaza sin tener que levantarse. La segunda variable es el tipo de asiento que se escoja al realizar el viaje ya que según el número escogido subirá más o menos la cuantía del precio. Por último, la tercera será la antelación del billete. Desde Renfe inciden que será una de las variaciones más sustanciales ya que con cuanta mayor antelación se coja el billete, mejor precio se podrá conseguir.

“Día histórico”

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez (PSOE), alabó “el trabajo de todos los equipos involucrados” y destacó que la llegada de la alta velocidad “es una revolución ferroviaria nunca vista antes en Galicia, que pondrá a la comunidad en la cabeza del desarrollo de las comunicaciones ferroviarias en España” y catalogó el viaje oficial de pruebas como “día histórico”.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP), agradecieron el trabajo y la labor de los seis ministros y de los cuatro presidentes que pasaron para que la línea de alta velocidad sea una realidad y reivindicaron la necesidad de impulsar el Corredor Atlántico, exigiendo el mismo trato que el Corredor Mediterráneo. El presidente de la Xunta expuso las próximas tareas al Ejecutivo de Sánchez, siendo una de ellas, la del Corredor Atlántico, arguyendo que “el noroeste se merece que su ejecución sea pareja al del Corredor Mediterráneo. Ambos son imprescindibles”. Otras de las reivindicaciones fue la salida sur de Vigo y emplazó a la ministra que “necesitamos garantías de la salida para cumplir con nuestros vecinos portugueses y ese AVE del Atlántico quede completo desde A Coruña hasta Lisboa, para unir para siempre a Galicia con el centro de Portugal”. Sobre este asunto, la ministra anunció que “acabamos de aprobar una dotación para los estudios de la salida sur de Vigo que da continuidad al Eje Atlántico hacia Portugal y que mejorará la conexión con Porto”.

Feijóo reclamó la variante de Cercedo (o por Mondariz) aludiendo que “no podemos renunciar a la conexión directa entre Ourense y Vigo”. El presidente de la Xunta definió la llegada de la alta velocidad a Galicia como “una obra colosal que no es un capricho, sino una necesidad para el Noroeste”.

El viaje de prueba, que realizaron ayer las autoridades, contó con la presencia los ya mencionados y además de la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera; la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez; el presidente de Renfe, Isaías Táboas; el presidente de la Diputación de Lugo y Ourense, el delegado del gobierno en Galicia, entre otras autoridades. También cumplió con el recorrido la exministra popular de Fomento, Ana Pastor, para la que Feijóo y Mañueco tuvieron palabras de reconocimiento dándole la gracias por su labor al frente del Ministerio y específicamente por el impulso del tren a Galicia.

Oposición gallega

La nacionalista Ana Pontón denunció en el Parlamento gallego que “el AVE es la crónica de una discriminación a Galicia”, denunciando el “desmantelamiento del tren fuera del eje atlántico” y Gonzalo Caballero (PSOE) aludió que “Feijóo tiene que acabar aplaudiendo que el AVE llegue a Galicia, a pesar de poner en duda que se materializaría este año”.