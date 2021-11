La cuenta atrás para la implantación en los cursos impares de los nuevos currículos de la Lomloe en las etapas educativas no se detiene y la Consellería de Educación avisa de que el tiempo se echa encima: “Galicia está preparada y haciendo su parte, pero necesitamos que el Estado publique antes de fin de año los currículos. De no ser así, tendremos muchas complicaciones, incertidumbres y problemáticas para comenzar el nuevo curso en septiembre de 2022”.

Lo explicaba así ayer el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien metía prisa al Ministerio de Educación para definir su parte del currículum y no solo dar a conocer borradores, como hasta ahora. Al Gobierno central le toca definir la mitad de contenidos y a comunidades históricas como Galicia, otro tanto, pero precisa conocer lo que establece el Gobierno. Además, apunta el conselleiro, esos currículos hay que traducirlos en decretos, que tienen unos tiempos de tramitación que van de cinco a seis meses. “Va a ser muy difícil, si no se publican antes de fin de año, poder llegar a tiempo en 2022/2023”, insistió. Y esta cuestión no solo supone “preocupación” para la Xunta, señaló, sino también para las editoriales, que deben adaptar sus manuales a la reforma.

Para asumir la parte que le corresponde, la Xunta ha constituido hasta 27 grupos de trabajo diferentes conformados en total por más de 130 docentes, inspectores y directores a los que les tocará decidir qué van a estudiar los escolares gallegos no universitarios en el futuro. Con ellos se reunía Rodríguez y en ese contexto llamaba al Ejecutivo central a definir lo que cree una “pieza fundamental” para el funcionamiento del sistema educativo, ya que, alega, en función de ellos se va a organizar toda la actividad docente en próximos cursos.

Rodríguez recalca que Galicia precisa margen para desarrollar su parte “con certeza para complementar las carencias que se detecten” en las propuestas estatales y para que el profesorado conozca los contenidos, sobre todo en las materias nuevas, porque, si no, no tendrá materiales ni tiempo para “prepararlas y formarse en ellas”.