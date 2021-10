Multas de hasta 30.000 euros a los ganaderos que no “jubilen” a sus mastines para que descansen

Infracciones graves (multas de 30.001 a 100.000 euros):

❌ Matar o provocar al animal secuelas permanentes graves de forma imprudente. ❌ No cumplir las obligaciones de identificación del animal. ❌ El uso no autorizado de métodos agresivos o violentos en la educación del animal. ❌ La cría, comercio y exposición con fines comerciales por criadores no autorizados y en tiendas de animales, excluidos los peces. ❌ La administración de sustancias que perjudiquen a los animales o alteren su comportamiento. ❌ El uso de animales en actividades prohibidas en esta Ley, en particular en actividades culturales y festivas así como en atracciones mecánicas, carruseles de feria y el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses. ❌ Abandonar al animal. ❌ Practicar al animal mutilaciones o modificaciones corporales no autorizadas i) Utilizar animales como objeto de recompensa, premio, rifa o promoción. ❌ Utilizar animales como reclamo publicitario sin autorización. ❌ Criar animales silvestres alóctonos, así como comerciar con ellos, excepto en los casos previstos en esta ley. ❌ El envío de animales vivos por correo o mensajería, excepto en los casos previstos en esta ley.