Recreos más interactivos y aforos más generosos: las reglas del próximo curso

Ventilación, higiene respiratoria, lavado de manos, más ventilación, más higiene y refuerzo de la limpieza, más lavado de manos... ¿Les suena? El curso pasado ventilación e higiene fueron dos de los ejes del protocolo de adaptación al contexto de pandemia en los centros educativos y a partir de septiembre volverán a erigirse en deberes continuados en las aulas. Así consta en el protocolo que las Consellerías de Educación y de Sanidade presentaron ayer en el Consello Escolar de Galicia, un documento que llega con dos matices: es un protocolo “vivo, que evoluciona”, en función de la situación epidemiológica, aclaran desde el Ejecutivo gallego, y además también tendrá en consideración las novedades que puedan incorporarse tras la reunión prevista entre comunidades y Ministerio de Educación para finales de agosto.

Por ahora, la Xunta ha asumido como propias dos consignas acordadas con el Gobierno central: la distancia entre centro y centro de cada silla en el aula será de 1,2 metros el curso que viene, y no de 1,5, y la mascarilla será un accesorio omnipresente que no podrá apear nadie que haya cumplido seis años (y desde que los cumpla, curse lo que curse) y esté exento aunque se mantengan la distancias de seguridad, que seguirán siendo de 1,5 metros fuera del aula. Sin embargo, la Xunta abre la mano en los recreos, al permitir a los niños compartir objetos como puede ser una pelota, una comba, un tobogán o un arenero para jugar, siempre entre alumnos del mismo grupo burbuja, y relaja aforos en aseos y en bibliotecas, donde los libros dejan de guardar cuarentena.

Alivio en aforos

No solo en las clases las directivas de los centros tendrán más margen para acomodar a los alumnos con los 1,2 metros de separación acordado ahora, sino que, de ser el caso, incluso se podría recurrir a mamparas y limitar esa separación a un metro si no se dispone de espacios alternativas. Asimismo, los aforos de los aseos pasan de un tercio al 50% y los de bibliotecas escolares, al 75%, en línea con lo que se establezca para sus homólogas públicas y además los préstamos de libros u otro material “se realizarán de forma habitual”. Es decir, se acabaron las cuarentenas a las que quedaban sometidos tras una devolución.

Más interacción en recreos

La Consellería de Educación asegura que “a partir de septiembre los niños podrán compartir objetos en el aula como en los juegos en los recreos”, aunque “con las medidas de higiene necesarias”. Se trata de objetos comunes de uso compartido y no se aplica al material de uso propio. Además, aunque se mantienen los grupos de convivencia estable en infantil y primaria, donde no rigen criterios de distancia, se permitirá, “si la transmisión es muy baja”, que interaccionen con otros grupos del mismo curso, “sobre todo al aire libre”. En lo referente a recreos, ya no se mencionan límites de 30 alumnos y distancias, si bien se especifica que se determinarán aforos y se tomarán medidas para garantizar distancias.

Autoencuestas cada día

Algunos aspectos no cambiarán, entre ellos que habrá declaración responsable de los progenitores y encuesta de evaluación diaria de síntomas COVID, toma de fiebre incluida. Los alumnos otra vez tendrán que llevar mascarilla de repuesto y donde guardarla. Por otro lado, ya no queda establecida la ausencia de público en eventos deportivos, sino que seguirán las normas de sus homólogos de ámbito comunitario y se realizarán siempre que se pueda al aire libre.

La presencialidad, más general

Hace un año la presencialidad de la enseñanza se adoptaba también con carácter general, pero se establecían como excepciones para impartir como semipresencial, las enseñanzas de Bachillerato, FP y de régimen especial. Este año, no se contempla en cambio la alternativa semitelemática para el Bachillerato.

Cuestiones en el aire

La Xunta no especificó todavía cómo serán los refuerzos de profesorado, con la cual la continuidad de docentes contratados el año pasado está en el aire, pese a que Gobierno central y sindicatos docentes reclaman que se mantenga igual. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, indicaba ayer al respecto que los recursos y medidas organizativas “necesarias” para implementar las instrucciones sanitarias se van a “hacer”, incluyendo las relativas a “profesorado” para conseguir la “máxima presencialidad “y que “los centros fueran lugares seguros”, como en el curso pasado. El conselleiro de Sanidade, Julio García, aseguró que, en ese sentido, los centros educativos “sacaron nota”.

Críticas sindicales

Desde CIG o ANPE cuestionaron ayer el contenido o las formas del documento, que irá a mesa sectorial el 12. La CIG indica que, según les explicó el conselleiro, “va a mantenerse buena parte” de las condiciones del curso pasado, “excepto las mejoras”, ya que “habrá menos personal” y “se eliminarán la mayor parte de los desdobles y reducciones de ratios”. En ese aspecto inciden también desde ANPE. Además de cuestionar que el documento haya sido elaborado “sin contar con los representantes del profesorado”, Julio Díaz, su presidente, avanza que pedirán a la Xunta mantener el profesorado COVID y preguntarán en qué se usarán los fondos COVID en Galicia. Además Díaz considera “imprescindible” reducir las ratios.