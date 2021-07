La Policía Nacional está más cerca de esclarecer el crimen de Samuel Luiz Muñiz, el joven de 24 años que falleció el sábado tras haber sido agredido brutalmente por una pandilla de unas siete personas a las tres de la madrugada, cuando salía de fiesta con unas amigas. Los investigadores estuvieron tomando declaración durante el domingo a varias personas implicadas en el suceso, al menos tres chicas y cuatro chicos.

Según fuentes cercanas a la investigación, los agentes han identificado a los autores de esta brutal agresión, sirviéndose de declaraciones de testigos, entre ellas la de una de las amigas de Samuel, que estaba con él en el momento de los hechos, del contenido de las cámaras de seguridad que hay en la zona y también de los registros de una discoteca que estaba abierta, en la que fue la segunda noche de apertura del ocio nocturno tras el fin del estado de alarma, ya que, por el coronavirus, han de tener los datos de sus clientes.

Según informó Radio Coruña, las siete personas que declararon este domingo están relacionadas con el grupo de los agresores aunque no son los únicos a los que los agentes necesitan tomar testimonio, ya que tienen a una decena de personas identificadas relacionadas con el caso. A última hora de la noche, la Agencia EFE informó de la detención de trece personas relacionadas con este caso, pero la Delegación del Gobierno indicaba que no se habían producido arrestos todavía. Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que no tardarían mucho en formalizarse.

Fuentes oficiales ni confirman ni desmienten que se trate de un ataque homófobo

Por ahora, lo que se sabe oficialmente es que el joven había salido de fiesta con unas amigas y, sobre las tres de la madrugada, fue agredido por un grupo de jóvenes que le propinaron una brutal paliza. Según las primeras pesquisas, el ataque se debió a que el joven estaba usando el móvil para hacer una videollamada al novio de una amiga que estaba con él y, entonces, uno de los miembros de la pandilla le intentó quitar el teléfono y después, entre todos le propinaron una paliza mortal.

Amigos del fallecido iniciaron ayer, una campaña en redes sociales con la etiqueta Justicia para Samuel, en la que ligan la agresión con un ataque homófobo, ya que la víctima era homosexual, aunque fuentes oficiales ni confirman ni desmienten este extremo, toda vez que las actuaciones, que lleva el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña, que estaba de guardia este fin de semana, se han declarado secretas.

Concentraciones en más de 30 concellos bajo el lema #XustizaParaSamuel

Este lunes 5 están previstas concentraciones en más de 30 concellos gallegos bajo el lema #JusticiaparaSamuel, en las cuales la sociedad gallega mostrará su repulsa por el crimen.

El lugar de los hechos en la Avenida de Buenos Aires se ha convertido en un pequeño altar de homenaje al joven, donde su propio padre ha querido agradecer las muestras de cariño y apoyo con un emotivo mensaje.