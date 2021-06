Los ayuntamientos gallegos quieren información, coordinación, ser partícipes y financiación, cuatro pilares sobre los que quieren hacer pivotar la era poscovid en la que aspiran a dejar atrás el papel de "hermano pequeño tutelado por los padres" para convertirse en protagonistas con acceso directo a los fondos europeos.

Es el mensaje que ha trasladado este domingo el alcalde de Vilagarcía (Pontevedra) y presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, que ha avisado de que no es "tan difícil".

Después de una pandemia en la que, sobre todo al principio, cuando no se sabían los datos de incidencia de la COVID-19 por municipios, trabajaban "totalmente a ciegas", ha reclamado "coordinación e información" en el acto "Concellos Progresistas Reactivación" celebrado en el convento de San Francisco, en el casco histórico compostelano.

En este tiempo de desescalada, este escenario "es más necesario que nunca", ha enfatizado, porque "somos los que sabemos las posibilidades que tenemos", y de ahí la necesidad de tomar parte y de estar "peleando" por los recursos que, ha afirmado, han de llegar "a todos" en una etapa en la que resulta crucial "aprovechar el momento".

Caballero apuesta por la presencia de los ayuntamientos para la reforma de la Constitución

El regidor de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, ha dicho al auditorio que "las cosas sobre los fondos europeos van bien", pese a la posición de la Xunta "siempre diciendo que no" y mostrándose en cada sectorial "activamente", ha remarcado, "en contra de nosotros".

Con la vista puesta en un plazo más largo, ha aprovechado para decir que cuando se reforme la Constitución, "tenemos que estar ahí" y ver la arquitectura, pero por lo de pronto lo que toca es "cooperación".

Al máximo mandatario autonómico Alberto Núñez Feijóo le ha afeado que acuse al Gobierno de Pedro Sánchez de "racanería" mientras él pretende irse "de rositas" y presume de defender a diputaciones y a la administración local, que paga las "incompetencias" de su gestión, ha apuntado.

No en vano, los ayuntamientos prefieren estar "en contacto continuo" con el Ejecutivo central, ha remarcado el primer edil.

La secretaria de Política Municipal del PSOE, Susana Sumelzo, ha trasladado su "reconocimiento" a los ayuntamientos y ha afeado al PP que responsabilice a otros de su "incapacidad" con especial énfasis en Galicia, donde no esa fuerza no tiene proyecto alguno "en positivo".

La vicepresidenta de la Fegamp y alcaldesa de Betanzos (A Coruña), María Barral, ha puesto el foco en dos aspectos, el primero de ellos, más político, al ahondar en que su formación es un partido en esencia municipalista que a partir de ahí va "subiendo en sentido ascendente" hacia otras administraciones.

La segunda, de calado, la necesidad de "aclarar las competencias", con el ejemplo de que si bien los ayuntamientos no tienen competencias en empleo, los vecinos al final acuden a ellos.

El regidor compostelano y anfitrión, Xosé Sánchez Bugallo, ha coincidido en el mensaje de "reflexionar sobre qué futuro queremos tener", con especial atención a esos fondos europeos "concebidos para afrontar el nuevo escenario".

La FEMP está "dando una gran batalla", ha asegurado Bugallo, que ha reforzado la idea de que los ayuntamientos "podamos tener acceso directo". El trabajo por hacer que está ahí, "delante de nosotros", es "importante" y "apasionante", ha zanjado.

Gonzalo Caballero: "El modelo municipalista de Feijóo es Baltar"

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, el organizador, ha destacado la oportunidad de este evento que coincide a mitad del mandato municipal para tener un "reconocimiento y desagravio" para con los ayuntamientos, que han puesto "la seguridad de la ciudadanía por encima de cualquier otra consideración" y frente a la "indiferencia y pasividad de la Xunta, que no sabe tratar al municipalismo".

Los ayuntamientos no merecen "ultrajes" y tampoco "ninguneo", con un proceder "impropio de un gobierno democrático del siglo XXI".

Ahora que es "tiempo de abrir una nueva página, la página de la esperanza, de la ilusión y de la reconstrucción" y que parece que llegará un verano "en una situación distinta", Gonzalo Caballero ha cargado contra un Núñez Feijóo que sigue "negando" a los alcaldes la "cogobernanza". Por eso, frente al "antimunicipalismo" de Feijóo, ha invitado a apostar por el "municipalismo" de los socialistas.

"El modelo municipalista de Feijóo es Baltar", ha esgrimido, para agregar que no pueden consentirse las "convocatorias nocturnas" sin concurrencia y tampoco la "discrecionalidad".

"Discriminando entre ayuntamientos, no. Dañando el municipalismo, no", ha reprochado, para acto seguido hacer hincapié en la urgencia de un nuevo pacto local. Todo ello es lo que importa, ha defendido. Y sin los ayuntamientos, "no habrá una reactivación como puede tener Galicia" con un presidente que hoy tiene ante sí el reto de demostrar si está "al servicio de los gallegos y de las gallegas o de Casado y Ayuso".