Con los comicios del 5A todavía en el aire, los partidos políticos han empezado a cancelar los actos de precampaña previstos para estos días. El primero en anunciarlo ha sido el presidente autonómico y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, a la salida del Consello de la Xunta. Al acabar de dar a conocer la última cifra de contagiados en Galicia, el dirigente popular ha suspendido la agenda del partido para los próximos días siguiendo la batería de medidas que ha acordado su Gobierno para frenar la expansión del coronavirus.

El lunes, ha anunciado el presidente gallego, se reunirán todas las formaciones políticas para decidir qué hacer con la campaña electoral, a la espera todavía de la decisión definitiva sobre si los Galicia irá a las urnas en la fecha prevista. En su opinión, deberían aplazarse si no se puede "garantizar el 100%" la salud de la población en general y de los miembros de las mesas electorales en particular. Por el momento, se suspenden todos los mítines de los populares.

El único grupo que ha seguido el camino del PP ha sido el BNG. La formación que encabeza Ana Pontón ha decidido priorizar "la salud de las personas". En ese sentido, anuncia "la cancelación de todos los actos previstos" y de toda la actividad de precampaña hasta la reunión de portavoces prevista para el próximo lunes.

En el PSdeG todavía no se han pronunciado sobre suspender los actos previstos para este fin de semana. Gonzalo Caballero, en una visita esta mañana a la fábrica de patatas Bonilla de Arteixo, ha lamentado que Feijóo no convocase antes la reunión entre todos los candidatos a la Xunta. Sobre aplazar o no la cita electoral, Caballero aboga por esperar a ver la evolución del virus antes de decidir nada.

Galicia en Común-Anova-Mareas sopesa suspender la precampaña después de que le presidente gallego anunciase la suspensión de los actos del PPdeG. La coaliación se reúne esta tarde para decidir si siguen la recomendación del popular así como fijar una postura de cara a la reunión del lunes.