Estos son los puentes que podrás hacer en Galicia en 2020

Quizás tengas la cabeza en las vacaciones que vienen, pero nunca está de más mirar un poco más allá. Hoy el Consello de la Xunta ratificó el calendario laboral de 2020, así que ya se puede ir calculando qué puentes se podrán hacer, a falta de que los concellos asignem los dos días feriados que les corresponden.

La primera oportunidad surge con el festivo del Día del Padre (19 de marzo), que cae un jueves. El Día del Trabajador, 1 de mayo, será esta vez un viernes, así que al menos dará para un fin de semana largo. San Juan, el 24 de junio, será un miércoles, lo que abre la puerta a intentar un acueducto para estrenar el verano. Por el contrario, los dos festivos clásicos del estío -el Día Nacional de Galicia (25 de julio) y el Día de la Asunción de la Virgen (15 de agosto)- serán sendos sábados.

En el tramo final de año, el 12 de octubre cae un viernes, igual que el Día de la Constitución (6 de diciembre). Esto implica que la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) será un domingo, desactivando uno de los puentes más típicos del calendario. En viernes también caerá el Día de Navidad (25 de diciembre).

El Consello de la Xunta ha ratificado este jueves el decreto que fija el calendario laboral para el 2020 y que contempla como festivos propios de la Comunidad autónoma el día de San José (19 de marzo), el de San Juan (24 d junio), así como el 25 de julio, Día de Galicia.

La Xunta ha recordado que la normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece 14 festivos anuales de ámbito nacional no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles, a no ser que coincidan en domingo. Se trata del 1 de enero, el Viernes Santo (10 de abril en 2020), el 1 de mayo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 y el 8 de diciembre y el 25 de diciembre.

Con todo, en 2020 hay dos festivos nacionales que coinciden en domingo, el 1 de noviembre, que es el día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, día de la Constitución. Por ello, estas dos jornadas serán sustituidas en Galicia por otros dos días festivos -San José y San Juan-.



Día de Reyes

Las comunidades autónomas también pueden sustituir otros tres festivos de carácter nacional, aunque en el caso de Galicia no se realicen modificaciones. De esta forma, se mantiene el 6 de enero, día de Reyes, que solo se cambia si coincide en domingo y el Jueves Santo (que en 2020 se celebrará el 9 de abril) y que tampoco se varía tradicionalmente.

Además, se le da opción a las comunidades para que elijan entre el 19 de marzo y el 25 de julio y, en este caso, Galicia siempre escoge el 25 de julio por ser el Día Nacional de Galicia, como quedó establecido por el Decreto 8/1978.

De este modo, una vez aprobados los festivos de carácter autonómico, cada ayuntamiento deberá establecer sus dos festivos locales. Para eso, será necesario su aprobación por los plenos de las administraciones locales.