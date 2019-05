El 52% de los ourensanos suspende la gestión de Vázquez

La mayor parte de las personas encuestadas calificaron la gestión del gobierno municipal que encabeza Jesús Vázquez (PP) como regular, con un 35,5%; el 8,3% considera que ha sido buena y el 1,2% la califica de "muy buena". En el otro extremo de la balanza se encuentra el 20,1% que considera que la gestión ha sido mala y el 32,7% la califica como "muy mala". Figuran dentro del apartado de no sabe el 0,5% y el 1,7% no ha contestado. Gobernar en minoría durante cuatro años, con tan solo 10 concejales del PP, frente a los 8 de DO de Pérez Jácome, 6 del PSOE encabezado por José Ángel Vázquez Barquero y 3 de Ourense en Común, con Miguel Doval como cabeza de cartel, parece que le puede pasar factura a Jesús Vázquez, tras perder a José Araújo como portavoz, que se ha pasado a las filas del adversario político.