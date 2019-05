Caballero vaticina "alcaldes socialistas en las ciudades" tras el 26 de mayo

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, vaticinó ayer que el Partido Popular "va a retroceder en las siete ciudades" en las elecciones municipales del 26 de mayo y señaló que su partido va a trabajar "con toda la fuerza" para conseguir que las ciudades gallegas "estén gobernadas por alcaldes socialistas, por alcaldes progresistas". Así lo señaló ayer en Santiago durante la visita de precampaña de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que se reunió con los candidatos a las alcaldías de los ayuntamientos de la comarca compostelana.

Caballero mostró sus respetos "al trabajo que hacen otras fuerzas progresistas", pero está convencido de que "lo mejor para Galicia", a nivel local y autonómico, "es que el bloque progresista esté liderado por el PSdeG".

El secretario xeral de los socialistas gallegos advirtió de que ahora el PP dice que "no quiere nada con la extremaderecha porque los números no le dan", pero no han roto el pacto en Andalucía. "El PP va a usar los votos de Vox cuando le sirvan, y renunciará a ellos si no le dan las cuentas", insistió en alusión a posibles pactos tras el 26-M.

Por su parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, lamentó ayer el auge de los "movimientos populistas de ultraderecha" que, a su juicio, "refleja una insatisfacción de una parte de la población".

"En España, lo destacable ha sido la movilización electoral, una mayoría social que ha dicho que España es un país proeuropeo, progresista, feminista y que no quiere volver para atrás", afirmó.