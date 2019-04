Los animalistas critican que no se castiguen las 412 denuncias de perros maltratados

La Asociación Animalista Libera y la Fundación Franz Weber (FFW) censuraron ayer la "inacción" de la Xunta por no responder a las denuncias ciudadanas sobre 412 casos de encadenamiento continuado de perros "sin que estos se resuelvan, ni siquiera a largo plazo". Los animales se encuentran en condiciones "lamentables", sin refugio "adecuado", alimentación o hidratación regular y "en no pocas ocasiones con una absoluta carencia de preocupación por su bienestar, no disponiendo de atención veterinaria durante años". La Lei de Benestar Animal considera esta práctica una infracción grave, penada con hasta 5.000 euros.