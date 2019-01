La letrada del medio millón de clics

"Mujer de 34 años, abogada y emprendedora desde agosto de 2014". Tras esta carta de presentación no se esconde, porque no lo hace, Begoña Gerpe, una de las abogadas pioneras de YouTube en España, cuyos vídeos sobre Derecho han conseguido más de medio millón de visualizaciones y casi 7.800 suscriptores.

Cuando trabajaba para un bufete en Madrid, Begoña Gerpe era "consumidora" de YouTube. Disfrutaba de un contenido que le permitió desde aprender a cocinar hasta a hacer punto y se le pasó por la cabeza que "sería interesante que alguien contara su experiencia como abogado". Eso quedó aparcado porque no se "atrevía", pero llegó a Galicia, a Negreira, al lado de Santiago, para montar su propio despacho y se dio "de bruces con la realidad": "Me di cuenta de que no es montar tu despacho, sino tener clientes, y yo al principio no tenía un solo cliente y me sentía muy sola, así que pensé en la posibilidad de compartir mis experiencias, de contar cómo iniciaba la profesión...", explica.

"Soy la primera licenciada en mi familia y lo tuve muy difícil al principio. No sabía a quién preguntar y estaría bien que alguien me hubiera dicho a mí lo que he ido aprendiendo sobre la marcha", comenta, para añadir con humor: "Y yo veía el despachito que me había montado y no había nadie, pero tenía una luz muy buena, y me dije, bueno, ¿y si aprovecho esto y hago vídeos?"

Y así empezó todo. Begoña Gerpe, de padre coruñés y madre leonesa y abogada ante todo, daba sus primeros pasos en YouToube en junio de 2016 y su primer vídeo es también el más viral: ronda las 50.000 visualizaciones, casi una décima parte de las 546.000 que acumulan las más de 150 piezas que va colgando lunes y viernes con afán "muy didáctico" y destinadas sobre todo a compañeros, estudiantes y quienes empiezan a ejercer, aunque también a personas que no tienen nada que ver. "Incluso doy consejos legales de forma gratuita por YouTube", dice.

En aquel primer vídeo va directa al grano bajo el epígrafe "¿Cuánto gana un abogado? ¿Cómo empezar en la abogacía?", donde cuenta parte de su experiencia en una profesión que, dice, "siempre ha estado en crisis para los que no tienen enchufe", para los que es "complicado empezar, hacerse un nombre, tener clientes". Ahora su nombre no solo lo conocen quienes pasan a solicitar su intervención como letrada por su despacho, que ya no está tan vacío como antes gracias al boca a oreja, sino también, al menos, los suscriptores de su canal, casi 7.800, de "todas las partes del mundo". Irónicamente la letrada está convencida de que en que engorde esa cifra ha tenido algo que ver su vídeo sobre "quién es el procurador y qué hace".

Aunque asegura que YouTube es un "estímulo" y un "hobby" que no le reporta ni dinero ni clientes -pese a que algunos de ellos la siguen por la red-, confiesa en uno de sus últimos "Café jurídico", su pieza de los viernes, que tiene un enfoque más reflexivo sobre su trabajo sobre el terreno, que le sí le ha proporcionado "más autoestima" y el poder "contactar" con personas y compañeros de diversos países o "compartir experiencias" que ayudan a otros y la ayudan a ella "Así que si me llaman youtuber, que me llamen youtuber", proclama desde uno de sus vídeos más reciente en la red social. No obstante, pese a su éxito, Begoña Gerpe insiste en que su "verdadera vocación", lo que la "apasiona" y lo que hace que se "levante todos los días con ilusión" es su trabajo como abogada.