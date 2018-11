En Marea enturbia sus aguas

Las dos candidaturas que pujan por liderar En Marea se emplean a fondo para marcar las diferencias entre ellas y subrayar que tienen visiones del proyecto político muy distintas. Parece que la afirmación de la una se deriva de la negación de la segunda. Que son totalmente contrapuestas. El motivo de ayer fue la presentación de la lista "Entre todas" que lidera el exdiputado David Bruzos y que competirá contra la de Luís Villares, el actual portavoz de En Marea y en el Parlamento. La votación al Consello das Mareas comenzará el próximo sábado y el lunes se conocerán los resultados.

Por un lado está Villares y su equipo y por el otro, una candidatura con un especial peso de Podemos, seguido de Anova y Esquerda Unida y en la que están también presentes las mareas municipalistas de Santiago, Ferrol y A Coruña, precisamente los mismos actores que auparon a Villares al liderazgo del partido instrumental y al que ahora están enfrentados.

El actual portavoz de En Marea reivindicó ayer por la mañana la "transversalidad" de su candidatura y advirtió de que la suya "no es un pacto de cúpulas" de partidos, por lo que retó a su rival, David Bruzos, que aclarara si podía decir lo mismo que él.

Luís Villares sostuvo que la candidatura que él tiene el "honor" de encabezar representa el "discurso múltiple" y en ella están mareas municipales de toda la geografía gallega. Destacó que su lista, "Coidando a casa", "no está pactada por las cúpulas de los partidos". "Me gustaría saber si están en condiciones de hacer esta afirmación otros", desafió a "Entre todas". "No es de parte, sino que representa a la totalidad del espacio político", aseveró.

En una crítica a los alcaldes de las ciudades que ahora apoyan a Bruzos, Villares incidió en que su candidatura está avalada por personas de 17 mareas locales de distintas villas o localidades de distintos tamaños y es la "única" que incluye un alcalde en puesto de salida, Marcos Besada de Salceda de Caselas.

Horas más tarde, David Bruzos le daba la réplica en la presentación de su candidatura para liderar En Marea. Aseguró que el objetivo es "reactivar" el partido instrumental a través de la "coralidad" y las aportaciones de las organizaciones políticas y mareas locales. Arropado por la práctica totalidad de las 35 personas que lo acompañan en la lista al Consello das Mareas, rechazó las acusaciones de Luís Villares. Para Bruzos, la participación de las organizaciones políticas y las mareas que se habían desentendido del funcionamiento interno de En Marea supone un activo con el que "no se puede dejar de contar".

El cabeza de lista de "Entre todas" reconoce que en las elecciones al Consello das Mareas que arrancan este sábado compiten "dos formas de entender el proyecto": la de Luís Villares y sus afines frente a la del sector crítico, que busca "reactivar las olas del cambio" que lograron "el fantástico resultado" de las elecciones municipales y generales de 2015.

Una "reactivación" que, según Bruzos, debe lograrse con la "integración" de las mareas y los partidos para "sumar más voces" de cara a hacer de En Marea un proyecto "más fuerte" con el objetivo de "construir mayorías diversas y mestizas", algo que, a su juicio, "dejó de existir" en los últimos tiempos debido al rumbo tomado por la dirección que lidera Villares.

No quiso referirse a cuestiones organizativas del futuro órgano de dirección y emplazó a tomar todas ellas desde la coralidad, abriendo la puerta a que exista más de un portavoz orgánico en la formación.

Asimismo, tampoco se quiso pronunciar sobre la posibilidad de sustituir a Luís Villares como portavoz en O Hórreo si pierde este proceso interno: "Lo que proponemos en dar una visión diferente de cuál es el rumbo de En Marea; consideramos que hay que girar el rumbo y no tenemos debates de nombres sobre quién debe ser el portavoz en el Parlamento o quién no".

"Esto hay un tiempo para hablarlo y ya se verá porque no es lo que nos ocupa ahora mismo", apuntó.