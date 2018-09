"¡Presidente, céseme de la Xunta!"

La remodelación de la Xunta es inminente y el presidente de la misma, Alberto Núñez Feijóo, se queda ya sin argumentos para demorarla. "Es la primera vez que me piden que le cese en público", reconoció ayer durante su apoyo a José Manuel Rey Varela como presidente del PP de Ferrol, acto en el que este pidió a su jefe de filas que le permita abandonar su tarea como conselleiro de Política Social para dedicarse "en cuerpo y alma" a Ferrol como candidato a la Alcaldía, que ya ostentó entre 2011 y 2015.

Este relevo no será el único, pues también la titular de Medio Ambiente, Beatriz Mato, será punta de lanza del PP en A Coruña. Además, Feijóo apoyó ayer la presentación de Agustín Hernández como cabeza de cartel en Santiago, donde fue alcalde unos meses tras los escándalos que causaron la dimisión de Conde Roa, primero, y Ángel Currás, después. Para ello, abandonó también una consellería.

Los tres son los nombres con los que el PP se enfrentará a las mareas que gobiernan las tres urbes coruñesas, símbolo del "espacio rupturista". A ellos se suman Elena Muñoz en Vigo y Jesús Vázquez en Ourense como exconselleiros metidos en faena local. En 2015, solo este último logró gobernar.

El líder del PP aseguró que la salida de Rey Varela se produce pese a no querer remodelar su equipo. "[Cambiará la Xunta] No porque me guste, sino porque Ferrol se lo merece; no me dio ni un solo problema, hay los que te traen problemas o te describen los problemas y siempre ha traído una propuesta de solución", expuso . Y contrapuso sus logros con la gestión de Ferrol en Común, "No me pidáis que compare un balance con la nada", indicó sobre Varela.

A Hernández, Feijóo le pidió "completar" la tarea que inició en julio de 2014 y reconoció la "deuda" del PP con Santiago. Criticó, además, al actual alcalde, Martiño Noriega, por dedicar "todas las ideas para la marea". En ese punto, el presidente del PP coruñés, Diego Calvo, se refirió así al regidor: "¿Creéis que una persona que dio la espalda al Xacobeo, a la Catedral y a la Iglesia es lo que merece Santiago para el próximo Año Santo? No, merece a Agustín".