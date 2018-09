El PP avanza que "desmontará las falacias" de la oposición en la comisión sobre sanidad

La oposición registrará el lunes su petición para constituir una comisión de investigación parlamentaria sobre sanidad, utilizando por primera vez la opción que les confiere el reglamento de la Cámara para hacer lo sorteando la mayoría absoluta del PP. En Marea, PSdeG y BNG reclamaron ayer a los populares que no "boicoteen" estas pesquisas y anunciaron que incluirán en el debate los "recortes y privatizaciones" en el sistema sanitario gallego, el fallecimiento de un paciente en el PAC de A Estrada por falta de médico en el momento de su llegada al centro y la "no dispensación de medicamentos" contra la hepatitis C, asunto por el que dos altos cargos de la Xunta están investigados judicialmente. El PP, por su parte, avanzó su intención de "desmontar las falacias" vertidas por sus rivales dentro de su "estrategia de desprestigio de la sanidad pública".

El portavoz parlamentario del PP en esta materia, Aurelio Núñez Centeno, resumió la postura de su formación minutos después de que los máximos representantes en la Cámara de En Marea -Luís Villares-, PSdeG -Xoaquín Fernández Leiceaga- y BNG -Ana Pontón- confirmasen su pacto para impulsar la comisión. "Colaboraremos, pretendemos una comisión en positivo que no se dedique exclusivamente a denostar a la Xunta", avanzó.

El reglamento parlamentario aprobado en 2015 concede la posibilidad de abrir una comisión de investigación de forma automática si lo solicita un tercio de los 75 diputados que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario o dos quintos de la Cámara. La oposición utiliza ahora esta bala, en vísperas de las elecciones municipales de mayo, gracias a la negativa socialista a emplearla al inicio de la legislatura a propósito del accidente de Angrois.

Sin embargo, el PP cuenta con mayoría absoluta, lo que le facilitará el control el funcionamiento del citado órgano y la confección de la lista de comparecientes. Núñez Centeno evitó aclarar si apoyarán que declaren ante la comisión el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Sanidade, Jesús Almuíña, a los que quiere citar la oposición.

Además, diferenció la Cámara gallega de los concellos de Vigo y A Coruña, donde, recordó, no se pudieron constituir órganos similares sobre el accidente de O Marisquiño y la venta de pisos sociales tumbada parcialmente por el Consello Consultivo, respectivamente.

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, vinculó directamente la comisión de sanidad con el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, del que sostuvo que "está detrás" de la iniciativa en respuesta a la comisión que se abrirá en la Cámara sobre el siniestro de O Marisquiño, propuesta por En Marea y BNG y aprobada gracias a la abstención del PP. "Temen en su partido que se pueda conocer lo que pasó en O Marisquiño", declaró.

La oposición, por su parte, aseguró que registrará la petición de la comisión el lunes, pero avanzó ya su nombre, con el que pretenden blindar el alcance de la misma y sortear cualquier posible veto del PP. Abogan por constituir una investigación "para determinar las consecuencias de los recortes y privatizaciones sobre el sistema sanitario gallego (2009-2018), con especial incidencia en casos como la no dispensación de medicamentos necesarios a los enfermos de hepatitis C o el fallecimiento de un paciente sin atención en el PAC de A Estrada".

"La política sanitaria de Feijóo está acabando con la salud. Y la ciudadanía está harta", expuso Villares, que ya culpó hace días a la Xunta de la muerte en A Estrada. Leiceaga alegó la necesidad de "desvelar lo que está pasando en la sanidad pública" y Pontón censuró la "privatización y precarización" en esta acometida por el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo.

Los tres coincidieron en que la comisión "llega a tiempo" casi en el ecuador de la legislatura, a pesar de que otras investigaciones como la de las cajas suman años de parálisis sin un dictamen.